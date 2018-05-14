自由廣場》張善政與呂秀蓮

◎ 魯伯非

呂秀蓮與張善政分別發表共同聲明，籲請教育部依據台大校務會議的決議，盡速聘任管中閔為台大校長。呂秀蓮的行為，等於間接幫助了長期資助張善政、管中閔的富邦集團。

張善政原本在谷歌任職，因專業形象出任科技部長。沒想到堂堂科技部長，任職後隨即要求檢討台灣的收視率制度這種不重要的事情（業界人士都知道富邦集團「大董」蔡明忠對台灣的收視率很有意見，一直希望用他擴及全台的有線電視機上盒重新主導收視率調查，並配合富邦有線電視通路，決定頻道的上下架）。張善政之後更晉任行政院副院長和院長，因為政權轉換離職，就進了台灣大哥大基金會當董事長。

管中閔隱匿他擔任富邦集團台灣大哥大獨董，拿了近千萬年薪的事實，而擔任台大校長遴選委員的台灣大哥大副董蔡明興，雙方未利益迴避，管成功選上台大校長，讓富邦集團再將手伸進擁有最多教育與學術研究資源的台灣大學。

富邦經由當初與馬英九的魚翅宴，以低於市價上百億拿到台北市銀行的所有資產。再以合併北市銀後增加的財富，併購其他金融機構、行動通訊、有線電視等等，成為台灣最主要的財團之一。然後用這些金錢及政治勢力繼續培養像張善政、管中閔這樣的行政官員，繼續擴張金融版圖及政治勢力。呂秀蓮沒有深入洞悉這種利益關係，貿然地與張善政共同支持台大校務會議的決定，打臉教育部。等於以綠營前副總統的地位，支持財團與藍營馬幫利益掛勾，令人失望。

（作者為作家，台北市民）

胡說什麼？

◎ 陳安

呂秀蓮當過八年副總統，她的國家認同，一路走來，也沒有足以質疑的地方，但或許是權力慾望未得滿足，或許是嫉妒之心難平，卸任十年來，她的發言屢屢令人搖頭。

繼世大運中國放水說之後，她的驚世之作，就是與張善政同步聲明，和蔡政府的教育部唱反調，要求「依法聘用管中閔」，而且還裝腔作勢，偽裝「只挺法治，不挺管」。

呂秀蓮是台大校友，而且是學法律的，她說挺法治，卻只挑「大學法第九條」來挺，而不問管中閔是否違反「公務員服務法」或「國安法」在先，明顯的是在避重就輕，更別提高於法律的學術倫理了。

呂秀蓮出身台大，會對威權體制長期霸凌大學校園毫無所聞嗎？至今仍盤踞台大的學閥學霸，有依法公平遴選校長嗎？呂秀蓮昧著良心，無非就是看準了挺管民氣，有助於拉抬她爭取台北市長黨內提名的聲量罷了，這從蔡正元、李艷秋興奮得尖叫就可以得到證明，蔡、李過去對呂秀蓮的羞辱撻伐從沒少過，只因挺管，就被引為知己，呂的作為只應了一句話：親痛仇快。

同為「美麗島事件受難者」，呂秀蓮與陳菊，無論就人品氣度格局，迥然不同，陳菊一路靠自己打拚，堅持理念價值，贏得「花媽」美稱，黨內敬重。呂秀蓮在扮演阿扁的「最佳輔佐」時，不時也要耍耍怨婦性子；到了蔡英文嶄露頭角，呂秀蓮就再無顧忌，動輒揪蔡政府的小辮子，穿小鞋、扣帽子樣樣來。

這樣的呂秀蓮，說要超越藍綠，你信嗎？

（作者曾任新聞周刊副總編輯）

◎ 林清淵

呂副以前副總統的高度，竟然相信台大校務會議的片面之詞，不甩同黨教育部的聲明，跟著他人瞎起鬨，原因只是為初選在爭深藍的民調？呂在「世大運因中國隊放水」引起爭議，失言被打臉民調鐵定落後，沒在身上多抹一些藍色休想贏得民進黨的初選民調，只要挺管，初選民調藍營的票都會灌給她，一定可以贏姚文智，這不是顧大局應有的作為。

（作者任職營造業，台中市民）