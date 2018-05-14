自由廣場》「油價緩漲」之斟酌

◎ 康友財

有關油價緩漲機制，個人建議賴清德院長要參考陳水扁政府時期的緩漲措施，找些學者仔細算算，到底是好的政策還是壞的政策？個人認為既然已經採取浮動價格機制，卻又要以緩漲干預，怪怪的！何況不同於阿扁時代，現在有大量的頁岩油可以牽制產油國家的卡特爾，油價要大漲似乎不易。還要考慮的是，油價因素對我國物價的影響權數也降低不少。現在才到七十美元就急著推出油價緩漲，除了公平正義問題，也大大浪費了宣導、推動「節能減碳」的最佳機會。有點可惜！

（作者任職文教機構，桃園市民）

◎ 魏世昌

因國際油價大漲，經濟部宣布十四日起，將啟動「油價緩漲機制」，亦即如果油價在卅到卅二．四元間，中油吸收百分之廿五，民眾會負擔百分之七十五；卅二．五至卅四．九元之間，中油與民眾各負擔一半；如果是卅五元以上，中油與政府將共同吸收百分之七十五，民眾負擔百分之廿五。

然而矛盾的是，政府說是為了民生考量，但因為固定油價或緩漲油價，是讓用油少的補貼用油多的，不用油的補貼用油的，是全民補貼汽油使用者，結果形同政府對有錢人變相的補貼。亦即車子開愈大，用油量愈多的個人或企業占盡便宜；但是一般小市民使用油量相對少，反而吃虧，猶如變相受到剝削，這符合公平正義嗎？

傳統的經濟學模式顯示，當油價上漲，消費者會減少用油。然而油價緩漲機制卻以政治力干預市場機制，更無法落實使用者付費原則，大眾運輸系統反變相被壓抑，不是與執政黨「節能減碳」的環保政策相悖嗎？

（作者為工程師，宜蘭縣民）