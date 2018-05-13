自由廣場》民政府誤導獨派

◎ 林廷穎

台灣民政府因為涉嫌吸金被搜索一事，對包含本人在內的獨立建國派人士而言可謂大快人心，因為台灣民政府的主張非常有誤導性，常常使獨立建國派背上冤枉的罵名，並拐走獨立建國派的潛在支持者。

台灣民政府的宣傳基調是「日屬美占」，而且他們也使用「舊金山和約」、「一般命令第一號」、「中華民國流亡政權」等關鍵詞。對於占了台灣成年人口多數的視政治為骯髒之物、只知藍綠者而言，台灣民政府的宣傳內容非常容易與獨立建國派的理論基礎—台灣地位未定論混淆，而且獨立建國派在對外立場上一般都是親美親日的，這使得「日屬美占」的帽子也相當容易被錯誤的扣在獨立建國派頭上。結果獨立建國派常因此被誤認為是台灣民政府的同路人，明明在高價販賣毫無效力的假護照、假身分證、空頭官位的只有台灣民政府，獨立建國派卻也要共同承擔罵名。

如果某人厭惡獨裁專制的中國、對中國勢力入侵台灣感到憂心，又敬仰美國與日本的文明、民主，那麼，主張台灣住民自決建國，然後與美、日等民主國家發展同盟關係的獨立建國派對他而言會是很好的選擇。可是，台灣民政府的宣傳很可能會誤導某人，因為按照台灣民政府的主張，台灣人可以不必自力打拚進行轉型正義、爭取國際支持、建立忠於台灣的可靠武裝，而是讓美國、日本出力保護台灣、替台灣清除親中勢力就好，如此「己願他力」的願景看起來真的很美好，足以使一個原本能成為抗拒中國滲透入侵急先鋒的人淪為詐騙受害者、甚至是詐騙集團幫兇。

（作者為國立台灣大學大氣科學系學生）