自由廣場》800壯士 20萬台籍老兵

◎ 蔡勝雄

前此有國軍退役政戰將官失魂般地喊著「不知為何而戰、為誰而戰」，心無軍人武德，「國家、責任、榮譽」的精神指標蕩然無存。最近甚至有退役將領無視中國解放軍部署二千枚飛彈對準台灣、軍機頻頻繞台威嚇，不僅心無憤慨，還跑到北京向中國國家主席交心，喊「國軍、共軍都是中國軍」，高唱「義勇軍進行曲」，還組成「新八百壯士」，到立法院埋鍋造飯反年改，大大羞辱當年死守四行倉庫的八百壯士。

二戰期間，曾有一批二十萬台籍青年被徵召出征南洋，戰死三萬，終戰後變成戰敗國俘虜被遣送回台，由降兵變成戰勝國國民。身分轉換不明不白，身不由己。其中有一批約一萬五千人有二戰經驗的台籍青年被徵募披上國軍軍服，編入第七十師及六十二軍去中國打共匪。參與戰役遍及東北遼瀋會戰、華北平津會戰、華中徐蚌會戰。台灣兵勇敢善戰，奈何將帥互相猜忌觀望，無心戀棧，逃的逃，降的降。平津會戰主將傅作義率軍投降，員兵被俘、投降、四散奔逃。待重新整編，國軍已是元氣大傷。參加徐蚌會戰死傷更為慘重，台籍兵戰死一萬多人，被俘投降三千人。被編入解放軍的，反過來追打蔣軍或被派往朝鮮抗美援朝。被美軍俘虜的有二人成為反共義士，被遣送回台。隨軍或自己回台的有二千人。回來的，有的還歸屬部隊，仍有兵籍，有的部隊潰散或投共，失去兵籍只能自生自滅。

所有台籍兵員都沒有戰士授田證，也沒能像撤退來台的外省軍員可領「就養金」，因為他們都有家園（？）。少數有榮民證的，也無能住進榮家。真正要問「為何而戰、為誰而戰」的是這些台籍老兵。

（作者為台灣南社社員）