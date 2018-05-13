自由廣場》破世界級紀錄誰放水？

◎ 許維智

郭婞淳舉破世界紀錄、鄭兆村跑出亞洲紀錄，台北世大運的好成績，都是運動選手的努力、台灣的驕傲，不是中國給得起的，也不是政治人物的幹話成就出來的。

去年世大運有幸擔任兩週的評論員，在現場看到台灣運動員代表國家出賽心情都會很激動，為國手加油的觀眾絕對不分藍綠黑白，尤其看到鄭兆村、楊俊瀚、郭婞淳、戴資穎、王子維等諸多好手不僅奪冠還破世界級紀錄，那種國民榮譽心驕傲感打從內心深處感激這些為台灣爭光的國手！

呂秀蓮女士為了罵柯Ｐ，直接批評世大運奪牌選手，不懂體育要裝懂馬上會露餡，立馬變身民進黨的豬隊友。為了政治鬥爭，連台灣驕傲都可以輕易放棄，自我矮化說是中國人放水？這種高明的神級政治計算，沒有人可以理解。

其實政治人物要幫運動員實在很簡單，要做不做而已，從專業場館至簡易練習場地，都可以幫助運動員及一般市民。台灣一堆高水準的高爾夫球場及全世界普級率最高的ＰＵ跑道，請問協助多少位國手為台灣爭取世界級成績？有權力的長官們，請把運動平台建立起來，運動員與運動經營管理專才整合，老百姓有感，選票自然從天上掉下來。

體育改革「歡迎政治干預」，但請有心有力，真的跳下來了解、認真推動。不要幹話、只要改革，公民應該站出來，讓理性的力量取代現在政客的幹話！

（作者為台中市政府市政顧問、資深棒球評論員）