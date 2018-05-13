自由廣場》醫師何必總額管制

◎ 許啟森

教育部核准成大醫學院成立牙醫學系，每年招收二十人。此舉再度引起相關人士熱烈的討論，認為此次核准已破壞醫學系、牙醫系招生人數總額管制的既有政策，唯恐有一就有二，其他醫學院也要相繼申請核准設立牙醫學系。

醫學生的數目需要總額管制嗎？目的為何？如果只是為了控管以後執業人數，保障現有執業人士，那考慮就不夠周延了。依此標準，其他科系是否也要精算職場需要量而總額管制呢？我倒不贊成醫學系、牙醫系招生時要嚴格的實施總額管制，原因為下：

第一、台灣的大學熱門科系一向是考進去難，而畢業容易，因而使學生一旦考上之後，便忘了要好好念書，只求順利畢業，通過國考。而這些對資質聰明的醫學系、牙醫系學生並非難事，所以總額管制應該是設立在畢業或國考時，而非入學時，讓學生知道平時必須好好念書。現在大學學測的個人申請不也是要上傳高中在學的成績與校排名以供招生學校參考，來看平時的表現，而非只是一次筆試和口試的成績做決定。

第二、有能力的家庭早就有計畫地把小孩送至國外就讀，據估計一年出國念醫學系的學生數目最高曾達五百人，而回國考照每年約一百多人；牙醫系近幾年考照人數逐年增加，雖其總額為三百八十五人，但考照人數從民國一百年的四百零七人到一百零三年的四百六十五人，所以從國外就讀回台的人數是在增加的。但在民主國家是不能阻止人民出國就學的，回國考執照目前亦有規範。惟出國念書並不是每個家庭都能負擔得起，這也是不公平之處，所以適度的開放名額，而把總額管制設在末端，是比較公平的。

第三、目前的醫療現況是錢少又累的科沒人要做，雖然衛福部公布近幾年內外婦兒急診科住院醫師招收的情況已改善很多，但某些次專科還是乏人問津，導致來醫院就醫的多重疾病患者沒適當科別和醫師收治是常事，且區域醫院夜間一個值班醫師要負責一百多床，這種情況還需要總額管制嗎？

總額管制切勿淪為盲目的保護，已經實施了幾十年的制度，難道都不需要重新檢視嗎？

（作者為醫師）