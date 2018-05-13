自由廣場》別理粗暴的少數派

◎ 劉振乾

法國總統馬克宏在去年五月十四日就任，年僅三十九歲，是法國歷史上最年輕的總統。四月接受電視專訪時說：「要改正國家只有行動。不要傾聽那些粗暴的少數派的話。」拿他與蔡總統做一比較，可以看出蔡政權應該改進的地方。

馬克宏的優點是「大刀闊斧限期改革」，注重時效。與蔡政權協商再協商，損失寶貴兩年時間相比，大相逕庭。

去年六月的國民議會大選，所屬政黨「共和國前進」取得六十％席次，有利推動改革。稅制改正包含法人稅由三十三％降為二十五％、增加社會保障費的負擔，就任半年內就修正勞動法讓解雇更容易推動，到二○二五年前增加防衛費用五成，進行戰後最大的改革，就任一年就已完成約二十種以上的改正。

媒體形容他的工作方式「如同地獄一般」。一天只睡三到四小時，不分晝夜發訊息給周邊的人，堪稱比台灣的柯Ｐ更為工作狂。對於改革的實施計畫設定很短的完成期限。

巴黎政治學院的貝諾里教授說：「藉著史無前例的快速改革，讓因為政治家毫無作為而失望的國民們重新擁有期待感。」

支持率在就任時高達六成多，如今則在四成左右徘徊。不支持率高達五成五。這情形與蔡政權相似。

目前法國陷入抗議遊行與罷工的浪潮中。巴黎Sorbonne大學（巴黎大學）在四月一度被學生們佔據。三月二十二日，在各地有三十二萬人抗議遊行。學生們要求馬克宏撤回大學改革。法國沒有聯招，只要取得稱為baccalaureat的高中畢業資格，任何人都可以進入國立大學，應徵者多就用抽籤選擇。看來似乎是好制度，但是學校裡人滿為患。因此大一升上大二的時候，會淘汰掉三成。四年後會取得學士資格的僅有入學者的四成。

學生們的意見是「大學應該是每一個人都能學習的地方。學生依成績選擇違反平等的原則。」

Sorbonne大學的世界排名已落後到第一九六名，過分強調「平等」的結果，造成如此結局。頂尖的學生們則選擇報考領袖養成學校，比如馬克宏就是國立行政學院的畢業生。

法國國鐵（SNCF）的罷工則為五天裡罷工兩天。從四月初開始，預定到六月。抗議的對象是廢止年金「吃到飽」的特權，「即使五十二歲辭職，年金都照領滿額」。如此制度已施行一世紀，造成約五百億歐元的國鐵債務。

四月提出的憲法改正案，要將上下兩院的議員數各削減三十％，任期則限制為只能連續三任。民意調查裡，多選限制有八十六％贊成，贊成議員數削減有九成。因此如國會無法通過，總統誓言：「不惜訴諸公投」。

既得利益者的反撲，古今中外皆同，四月接受電視專訪時馬克宏說：「不能跟他們妥協，維持現狀」。蔡政權應該好好把握剩餘任期，端出良好政績。

（作者為退休工程師）