自由廣場》力挺安倍 台灣竟輸中國

◎ 王輝生

有史以來對台灣最為友善的安倍首相，最近支持率驟降，政權岌岌可危，此時，外交成果是他夢寐以求的解藥良方。中國洞若觀火，迫不及待的乘虛而入，頻頻向日本伸出橄欖枝。暌違八年，上個月王毅外長來日，五月八日李克強總理又接踵而來，以讓利為誘餌，籠絡日本經產界。

面對今年九月的自民黨總裁大選，李克強以總理之尊，在短短三天的訪日行程中，還專程撥冗前往安倍總裁最艱困的選區北海道訪問，因為這是二○一二年的總裁大選時大敗給石破茂的傷心地，李克強於選前惠而不費的適時來訪，給正身處冰雪中的安倍首相送上溫暖的炭火。而中國對日本福島附近食品進口的解禁，也已經近在眉睫了，但是台灣卻任憑此一單純的食安問題燎原成複雜的政治事件，因而束手無策，屆時台灣將是全世界唯一抵制日食的國家，這豈是台灣的敦親睦鄰之道？

由於安倍是自民黨最大派閥的領導，加上有第二大派系麻生太郎之全力支持，所以他才能完全掌控全黨，如臂使指的貫徹其友台政策，後安倍的任何人（包括石破茂）執政都無此條件，友台之舉將有心而無力。所以，台灣應該審時度勢，務必在中國之前，盡快開放福島附近無污染食品的進口，在淒風苦雨中，及時幫助台灣友人安倍首相一臂之力。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長）