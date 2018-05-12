社論》「獨立公投」與 「統一公投」

「喜樂島」聯盟將推動獨立公投、正名入聯，以台灣為國名，加入聯合國。（資料照，記者羅沛德攝）

中選會主委陳英鈐表示，目前各界提出的公投案有三十一案，通過中選會第一階段審核的有十一案，初估至少有十案公投案可完成第二階段連署，與年底地方選舉一起投票。鳥籠公投法修正後，公投案紛紛出籠，這是民主的更進一步。乃至於，「喜樂島」聯盟，將推動獨立公投、正名入聯，以台灣為國名，加入聯合國。而入籍新加坡的曹興誠提議：中國不應再執著九二共識等名詞，現在台灣和平統一路途已經打開，中國應提出優渥統一條件，由台灣政府舉辦公投徵求老百姓同意。

公投，向來是北京所忌諱的直接民主。對一黨專政而言，十四億人的意志都不看在眼裡了，何況是二三五○萬人的意志？如果要數人頭，北京也向來悍稱，台灣的未來要由十四億人共同來決定，而不是台灣八成五以上的人所主張的，由二三五○萬人來決定。姑且不論曹董的主張是否切合實際，但從理論上來思考，「統一公投」仍有值得一談之處。探究統獨公投，必須從台灣的現狀出發，對於現狀的不同定義，決定了定義者對統獨公投的取捨。

按照小英政府的論述，「台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國」。亦即，台灣獨立於中國之外，自成一國。在邏輯上，這樣的論述延伸下去，應該不需要再決定獨立與否的「獨立公投」，唯有要決定與別的國家合併與否的「統一公投」。有趣的是，台灣的「獨派」經常談論「獨立公投」，「統派」卻罕見談論「統一公投」。兩者的論述，都不同於小英政府的論述。前者認為，「台灣」目前尚非主權獨立的國家，所以有「獨立公投」之必要；後者認為，台灣與中國目前仍同屬一中，因此沒有「統一公投」的命題。

反觀中國，主張兩岸的現狀是「大陸和台灣同屬一個中國」。依此，自然沒有所謂「統一公投」的空間，反而是「獨立公投」被北京視為破壞現狀。至於美國，「美國的一中政策」，既不承認台灣屬於中華人民共和國，也不承認台灣目前是主權獨立國家，所以，除非國際戰略發生戲劇性變化，否則「獨立公投」或「統一公投」可能都會被美國視為製造麻煩。中美兩個大國都不會置身事外，說明涉及主權的公投儘管是台灣人民的民主權利，卻夾雜著大國政治的外部干擾。台灣民主的運作，到了某種程度便有小國「不由自主」的玻璃天花板，這既是台灣弔詭的「現狀」，也凸顯了「維持現狀」有其十分複雜的內涵和行動。

猶記二○○四大選投票日，同時舉辦兩項政府發動的「防禦性公投」。在此之前，美國政府將此一「公投」視為「改變現狀」，當時擔任白宮國家安全委員會亞太資深主任的莫健（現任ＡＩＴ理事主席），還以布希總統特使的身分來台，明確表達美國的政策立場。當時擔任國務院亞太副助卿的薛瑞福（現任國防部亞太助理部長）公開表示，針對三二○公投的兩個題目，台灣是否要增加國防預算、因應中國的飛彈威脅，以及，兩岸是否應該要有和平穩定的架構，美國都會選擇「肯定」，不過這不代表美國為三二○公投文字背書。結果，公投案因高門檻未通過，本土政權則連任成功，卻失去布希政府的信任，殊為可惜。

鳥籠公投法經過修正，公投門檻合理降低，年底選舉同時舉行的公投案，可能爆滿而增加選務難度，但民主不能怕麻煩。台灣獲得民主之後，公投又還權於民；跟民主的實踐一樣，公投的實踐也需要政治智略與審時度勢。特別是，有關主權的公投，是為了對抗中國威脅，為此，同時需要國際支持力道及軍經自主實力，才能發揮其最大的表面張力。當前，中國對台灣霸凌升級，片面改變現狀之舉層出不窮；萬一果真被客觀情勢所迫，台灣訴諸有關主權的公投，川普與布希的政策表態想必不同。在這個歷史時刻來臨之前，從務實的行動走向理想的目標，乃是二三五○萬人追求正常國家的最後一哩路。