自由廣場》民政府總理 老難友又落難

◎ 施明雄

五月十日貴報電子報頭條快訊：衣櫃搜出一億三千萬現金，台灣民政府秘書長夫婦凌晨移送。民政府多年來借助台灣言論自由，自任秘書長的林志昇糾眾在媒體或公開場所宣稱成立台灣民政府，並出賣民政府身分證、汽車牌照、行照、旅行證，每張一千元到六千元，有人還特地掛民政府汽車牌照開上街拉風。

同時林某等人宣稱台灣地位未定，將來可成美國一州或由美國託管，為了取信於人，還特別夥同英文精良者，向美國法院提出接管台灣的訴訟，又藉機向台灣信眾募款斂財。這種公開的詐騙行為，多年來早就有人檢舉，但不知為何遲遲不辦，現在突然兵分好幾路，搜出大批現金，並逮捕民政府幾位重要大臣，其中官拜內閣總理大臣的蔡財源，竟然就是我們同案老難友，看到這個消息，真是讓人唏噓不已。

我們同案難友一九六二年受難時，大都是大一、大二的學生，蔡財源當時是陸軍官校三十三期正科生，最可惜的是台大法律系大二的董自得兄，沒有完成當法官或律師的宏願，反而被判有期徒刑十二年，蔡財源也被判十二年，蔡被判十二年後，調到看守所內的洗衣工廠當外役，因是官校生，雖無畢業，但警總內軍職獄官對軍校生比較信任，派他外出到公、鐵路局、聯勤、憲兵總部各長期客戶收送衣服，拜一到拜六常有流連在台北街頭的自由，他真好心，時常偷偷夾帶政論性雜誌書刊，回看守所送難友輪流傳閱，直到一九七二年彭明敏流亡海外成功，並發表台灣政治犯名單，那時有人密告檢舉彭教授的名單是蔡財源藉外役出勤時送的，即時被逮遭調查局偵審刑求。他出獄後曾跟我說，那次被電擊刑求到兩腳麻痺、性具不舉（出獄後雖治療好但精子細胞不足不能生育），他沒招供，但被軍法官在刑滿後加三年感訓教育，從此贏得難友們送的綽號—武士（Samurai）。

解除戒嚴後，他熱心參與政治活動，曾擔任民進黨高雄市黨部要職，一九九六年參選國大代表選舉，因民進黨多派一名女性競選，結果雙雙高票落選，不過因此提高知名度，被推選為高雄三鳳宮首次非國民黨籍董事長，連任一次後，雖逢民進黨執政，但沒有獲得任何職務安排，為了生活終於投向民政府。

（作者為政治受難者）