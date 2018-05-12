自由廣場》以實力捍衛和平

◎ 張延廷

由近來台灣與美國加強國防產業合作的議題觀之，台灣具有更多的國防自主才能擁有更多的安全能量。因為自習近平在軍事上提出強軍夢後，便投入新時代練兵備戰，積極推動共軍武器裝備現代化及軍改，但因中共政權缺乏權力制衡機制，集政治與軍事權力於一身的強人，極易在偏執的理念驅動和錯誤的政治判斷下，以發動戰爭來鞏固權位，而且中共剛研製成功的殲-20戰機，及新購的蘇-35戰機漸次納入作戰序列，都有可能用於跨島鏈檢驗新機型的作戰能力，值得大家關注。

目前中共認為武統方式具有極大的風險，因此以軟性拉攏台灣民心的做法向來沒停過，而且中共追求統一的力道會隨其國力而增強。目前大陸積極用外交手段取得對台灣的最大主動權，在所謂黨領導一切的思維與心態下，對台灣會加重打壓，所以未來中共在兩岸互動及國際活動上，從事單方面作為的機率與非理性決策的可能性都會增加，台灣未來面臨中共的軍事壓力也會更大。

中共從未放棄軍事統一選項，官媒、網路、假新聞等刻意擴大渲染炒作，意圖製造區域緊張與不安，企圖擾亂及動搖民心士氣，已凸顯其和戰兩手策略與文攻武嚇的統戰企圖，以達到其特定的政治目的。

目前在中共海權擴張的趨勢下，其常態推動遠海長航的目的就是要讓台灣海峽內海化。近年共軍強化軍事訓練力度，強調「仗怎麼打、兵就怎麼練」的要求，使中共遠海長航的次數和密度增加，並轉變為組合式訓練，使其累積遠海航訓經驗來突破轉型，發展成為全年性、經常性操練，而且中共持續對台施壓的遠海長航、機艦繞台常態化，加上自製航母下水海試、新型戰機、艦艇和導彈加速列裝等軍事活動，都會對我國防形成壓力。

另者，共軍執行遠海長航任務亦是要確保其一帶一路的戰略布局，強化軍隊實戰整備及戰略威懾，讓其空軍熟悉作戰場景與戰場經營。此舉不但對台灣的防衛產生更大壓力，亦因遠海作戰能力的常態化，及偶爾以心理戰直接威懾台灣，製造民眾擔憂的氛圍，都會對台灣造成防衛上的壓力。

中共以軍事武力為後盾，頻繁進行軍演及機艦突破第一島鏈的演練，不但達到威嚇台灣的目的，亦兼作測試美日與周邊國家反應。這可從共機多次繞島巡航並主動第一時間公布消息，加大對台政軍威嚇，爭奪輿論戰及心理戰的優勢，可看出端倪。簡言之，共機繞島的強勢作為，只會對台灣民心產生反效果。

當然，台灣的軍事部署及各項演習自然也以中共為假想敵，以便在突發狀況發生時能從容應處。

面對區域情勢變化，國軍在「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，依「濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰構想，維持量適、質精、高效、精準打擊的戰力，並加強戰力防護措施，強化有效的訓練方式，都有助於台灣實質戰力的提升，達到使敵無法登陸立足。台灣以實力捍衛和平，才能促使中共延緩及放棄武統策略，正視中華民國台灣的存在，並審視以合作代替對抗才是最佳解決問題之道。

（作者為大學兼任教授）