自由廣場》慎防孟買式恐怖攻擊

◎ 官政哲

自由時報社論以「黑槍 治安 國安」為題，論述日前破獲之大宗走私軍火案，憂心可能涉及國安問題！

軍火走私案起出槍枝一○九把，各式子彈一二三七八發，包括突擊步槍、衝鋒槍等長槍七把，各式自動手槍一○二把，足夠編成一個步兵連。

不論是否政治滲透顛覆，一○九把黑槍已暴露台灣黑道與國際犯罪集團已掛勾滲透台灣，企圖以暴力挑戰國內治安之事實，更暴露國境安全破窗問題！內憂外患禍根萌發，星星之火足以燎原，實未能輕視，足證對國安的想像並非杞人憂天！

以國土安全角度，國際恐怖份子也可利用管道滲透入台，進行攻擊破壞！

走私案令人回想二○○八年十一月二十六日十名巴基斯坦恐怖槍手劫持漁船劫殺船員，於孟買海邊滲透登陸，分四組在孟買等城市之高級酒店、餐廳、警察局、火車站、醫院等地點發起精心策劃的恐怖襲擊，造成一六四人死亡、三○八人受傷慘案！

印度政府缺乏應變整備與訓練，應變處置延宕緩慢，第一線員警與特勤隊幾乎整個被打垮，建物公設嚴重破壞，解決此案已是三天後的事，但已造成重大傷亡及難以挽回的國際形象與重大經濟損失及政治效應。此即著稱的「孟買式恐怖攻擊（The Mumbai Style Attack）」！已成各國精進反恐應變機制的教材。上述大量軍火若流入幫派或暴力份子，對國人生命財產與國內治安衝擊，將不亞於孟買恐攻造成的巨大威脅與破壞！

九一一後，美國檢討執法系統如何因應國際恐怖主義挑戰，提出「由社區安全轉向國土安全」（From Hometown Security To Homeland Security）的警政新典範，並建立「情資導向警政」為核心的「國土安全警政策略」，積極整合情資機制與提升執法能力之國土安全政策主張，此即「治安即國安」的新概念！

為免軍火走私暴露之國安破窗效應，實應嚴肅進行國安弱點分析，找出新威脅，提出新思維的國安政策與建議方案。國家安全政策不應只重視軍事國防之傳統國安，也應挹注合理資源於國內警政治安與情治機關等綜合安全的建設需求。

國內執法與情治機關更應打破本位主義，加強與國內外執法機關合作，並運用現代資訊科技，強化治安與國安情資整合分析與分享交換能力，機先掌握情勢，合作打擊跨域與跨國犯罪，根除內憂外患禍根與兼顧安內攘外國安需求！

（作者為前警政署副署長）