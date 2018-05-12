自由廣場》台灣要這種世界唯一？

◎ 周倪安

二○一一年日本福島發生核災後，福島地區食品遭到全球各國抵制。但在日本政府的努力下，最後僅剩台灣與中國全面禁止福島地區食品。中國總理李克強九日正式訪問日本，日媒傳出將討論中國放寬福島核災後禁止日本食品進口。中國開放福島地區食品後，全世界剩下台灣是唯一未開放的國家。

台灣與中國的食安規範標準及食安事件紀錄，向來都不是國際的領先者。隨便「谷歌」一下，地溝油、餿水油在中國早已不是新聞，連雞蛋都有人造的；台灣也好不到哪裡，遠的不說，最近幾年來，塑化劑、瘦肉精、銅葉綠素、回鍋油、飼料用油混充食用豬油、動物用奶粉假冒兒童奶粉、戴奧辛毒雞蛋、漂白豆芽、瀝青脫毛豬頭皮、竄改食品有效日期等事件，層出不窮，從未間斷。所以台、中兩國政府，若說是為了「確保人民健康」而禁止日本福島的食品，實在笑掉人家大牙。

任誰都知道，政治才是台灣與中國禁止福島地區食品進口的真正原因，中國持的是仇日反日的民族主義；政黨輪替前的馬英九「聯中反日」，附和中國，也不足為奇。但政黨輪替後，民進黨政府對於「親美友日」卻表現得扭扭捏捏，對於福島地區食品也選擇維持現狀，繼續和中國綁在一起，著實令人不解。未料事事難料，中國為了扳回在朝鮮核武事件中，被美國、南韓及北韓邊緣化的危機，立刻拿「開放福島地區食品」向日本示好，中日關係與台日關係顯然已往不同方向發展。

就此，外交部長吳釗燮表示，「政府政策具有延續性，原則為確保國人健康與符合國際標準，若政府管制制度能獲得國人信心，開放就是可能的方向。」還強調，「根據日本友人訊息，日中關係改善，絕對不會影響日台關係。」但誠如駐日代表謝長廷所言，「這會很尷尬」。但，豈只是尷尬，台灣像被丟包的跟屁蟲，簡直就是灰頭土臉。

（作者為台聯組織部主任、第八屆立法委員）