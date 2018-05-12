自由廣場》習近平粉碎美國的中國夢

◎ 孫國祥

自一九七九年美國尼克森政府與中共建交以來，到歐巴馬時代連續八位總統對中政策都奉行「交往戰略」（Engagement Strategy）；認為隨著中國經濟自由化將推進中共政治民主化，並持續「維持現狀」不挑戰美國所主導的東亞安全架構與秩序。

美國的「中國夢」，終於在四十年後，在中國民航局發函全球三十六家航空公司，要求所屬網站不得將台灣標註為國家後徹底破滅；白宮新聞發言人引述川普總統嚴正警告中國：「停止威脅及恫嚇美國航空公司與公民」，並視此舉為「歐威爾主義」的胡言亂語無理取鬧（Orwellian nonsense）。

「歐威爾主義」是一種極權主義的代名詞。對內透過各種監視手段，控制每一個人的行動、言談和思想；對外則要求自我審查，以符合共產黨「政治正確」的標準。在習近平掌權之後，歐威爾風格較「江胡時期」有過之而無不及，不僅加大內部異議人士及公民社會的打壓，以及網路與社群媒體的控制；在外部更施展銳實力（Sharp Power），藉由文化交流干預他國學術自由，以利誘、施壓及恐嚇等手段干涉民營組織及他國內政。

中共的本質，知名國際關係學者David Shambaugh將其定性為一種「強硬的威權主義」；惟從中共十九大之後，習近平打破過去鄧小平「集體領導」慣例不指定接班人，到人大十三屆會議通過憲法修正中國國家主席任期，更看到習近平永久執政的新時代已朝向「新集權主義」（Neo-Totalitarianism）方向發展；與美國想定中共政權民主化完全背道而馳。David Shambaugh直言：「今日的中國是一九八九年天安門事件之後，打壓情況最嚴厲的時刻」。

在東亞安全方面，習近平也拋棄鄧小平「韜光養晦」教條，時刻展現「大國崛起」意圖；不僅創置「新開發銀行」及「亞投行」等一系列「替代機構」，清楚表達中國對戰後西方所建秩序的不滿；對於南海主權爭議，更無視「南海仲裁」，強行軍事化島礁，舉行史上最大規模軍演，以實際行動改變「既定的地面事實」。此外，中共更以每年增加十二％的預算支持長達十年的國防現代化計畫，試圖改變自一九四五年以來，美國在亞太地區的安全態勢。

國際攻勢現實主義學者John Mearsheimer早有預言：中國不會和平崛起並將圖謀統治亞洲；美國必須正視過去四十年來對中政策所犯的戰略錯誤。可預見的未來，美國在亞太地區所主張的「自由航行」或「自由開放的印太地區」，都會被中共視為企圖挑戰「核心利益」及威脅國家安全的行為；北京會持續在全球立下所允許的行為規範，歐威爾式的粗暴言行不會因白宮的嚴詞駁斥戛然而止；相反的，它會在習皇「朕即天下」的思維中層出不窮。

（作者曾任政府駐外人員）