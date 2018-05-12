自由廣場》499電信業者之亂

◎ 吳念慈

中華電信日前宣布加入「月付四九九、不限速上網吃到飽」限時方案，引爆電信三雄資費大戰，全台門市湧入瘋狂搶辦人潮，許多近期才續約高資費的老客戶氣炸被當冤大頭，紛要求補償。本次「四九九之亂」有人歸咎於客戶的貪念，認為之前的高資費與綁約期都是客戶自己選擇，豈能僅因看到本次優惠，就任意要求補償，但是，筆者以為，本次事件的問題並不在客戶貪念，而是電信業者長期以來為搶生意，不擇手段，甚至更有從業人員使用詐術，才導致積怨已久的客戶一次爆發。

筆者親身經驗，電信業者為求利益，所採取的手段五花八門，其一，透過電話，在民眾無防備的情況下，以話術誘使續約，表示只要電話中同意續約，不僅不用跑門市辦理，而且贈送一支免費手機，讓電話的另一方，在資訊未經完全告知之下，就完成了續約手續。其二，故意省略契約重要之點，連哄帶騙推銷特定方案，僅大肆介紹優惠部分，對於其他部分卻不充分告知，如個人曾遇到門市服務人員大推某特定方案，結果該方案內含一個影視服務，第一個月免費，第二個月起則須付費，然此部分服務人員介紹時卻隻字不提，筆者發現後，告知無此需求，服務人員又說這是完全免費的，不用白不用，後經筆者告知免費僅一個月後，該服務人員仍希望筆者使用該方案，俟一個月後再取消，換言之，如果沒發現之民眾，每個月就須多支付一筆連自己都不知道的費用。其三，將到期之門號，不能提早續約，若要續約，就要支付違約金，以筆者為例，於到期前一個月到門市希望辦理換方案續約，但服務人員堅持一定要過原合約到期日，才願意辦理，後來也是支付違約金後才得以提早換約，然明明是同一家電信業者，僅希望早一個月換約，卻仍須以違約論，這種連蠅頭小利都要賺的作法，實在令人不敢恭維。

因此，本次引起民眾不滿的情緒，最重要的主因不是民眾的貪，而是在於電信業者的奸，若電信業者不要在此方案推出前夕，以電話或各種方式推銷其他較高資費的方案，民眾怎麼會有受騙的感覺。再者，既然此時推該方案，那同家電信之使用戶，在同條件之下（如原契約未搭購機等），亦應容許免支付違約金辦理換約手續，避免原用戶有受騙的感覺，而非藉此機會收取違約金，提高公司獲利。本次事件可以看出電信業者推銷各種方案，並未通盤全面考量，讓優惠的美意大打折扣，或許經過這次的教訓，各家電信業者推出方案，相關計畫能夠更加周全，細節得以更加細緻，讓原用戶能感受到尊重、新用戶感受到重視。如此，才是可長可久之計啊！

（作者為警察機關職員）