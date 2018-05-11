社論》黑槍 治安 國安

刑事局日前破獲一起大宗貨櫃走私軍火案，起出槍枝109把，各式子彈12378發。（資料照，記者林正堃攝）

財政部海關、檢警調專案小組日前在進口貨櫃中偵測到大批槍械，守候到出面領取貨櫃者，暗中跟監追蹤，最後在新北市三峽的倉庫發動奇襲，將之逮捕。這批近年破獲的最大一批制式槍械走私，包括突擊步槍、衝鋒槍等長槍七支，各式自動手槍一○二支，足夠編成一個步兵連。專案小組追查發現，隱身幕後的貨主為竹聯幫份子，於破獲當天偕同小弟出境被接應到新加坡，經過星國警方協助，昨晚遣返回台。本案不僅凸顯治安問題，若非破獲後果不堪想像；而類似如此大批的黑槍，背後若存有敵對勢力因素，那就更有國安之虞了。

一○九支黑槍，國安想像並非杞人憂天，如果將它跟北京對台灣的滲透，包括黑道、共諜網、第五縱隊等連結起來的話。一是，北京對台灣的「武鬥」，除了軍事恫嚇台灣，還積極利用台灣的黑道，以合法的組織來掩飾不法。先前，統促黨在陳抗活動十分活躍，也屢屢發生毆打不同意見者。由於政府有關單位積極處置，而且社會觀感也非常負面，此一途徑最近稍有收斂或化明為暗。二是，反年改的陳抗活動，部分退休軍警愈來愈激烈化。四二五事件，「反年改」變質，毆打記者、攻擊落單員警、包圍台大兒童醫院、搶媒體相機及拆除拒馬、護欄，計有八十餘名員警及十餘名記者受傷。當天下午三點播放軍歌「夜襲」後，數十名蒙面群眾，展開攻擊行動，顯然是有備而來。

四二五事件，是擦槍走火還是模擬演練，不得而知。但若是後者，那就得慎重因應可能的後續行動了。太陽花學運，占領立法院，「反年改」一直躍躍欲試。而退休軍警當中，近年不乏國家認同可疑者，萬一像四二五那樣，主辦單位無法掌握的不明人士，按照不為人知的劇本占領立法院，乃至挾持人質從事政治勒索，甚而統派立委現場聲援，要求與政府進行政治談判，或者要求北京介入、救援、投誠，都將在國際上產生頗具聲量的宣傳。這種比較敏感的國安想像，加上一○九支黑槍，則其戲劇張力更加不可等閒視之。兩年來，「反年改」，從公教為主到軍警為主，「文鬥」逐漸被「武鬥」取代，這對台灣的治安與國安皆屬警訊，善於玩弄台灣內部矛盾的北京，也一定不會放過挖牆腳的機會。更何況，不論是機艦繞台擾台，還是共軍的武統論調，近來連國際都不敢掉以輕心。

目前，本土政權維持現狀，務實台獨不必宣佈獨立，台灣顯無片面改變現狀製造麻煩。在這種情況下，北京如果意圖鋌而走險，唯一可以當作藉口的，似乎剩下台灣發生所謂的「內亂」，尤其是統派中的激進份子，以暴力製造衝突事件，從而主動要求北京來台「解救同胞」。果真如此，北京或許早已策劃好的，特定為其效勞的黑道等勢力，將化暗為明、揭竿而起，選擇具有政治象徵意義卻相對脆弱的行政或民意機構，作為「武裝力量」第一個占領目標。一○九支黑槍以外的武器，屆時從隱密的火藥庫出籠，將令台灣措手不及。而那時候諸如立法院的維安，還是四二五的人肉盾牌，結果會是怎樣？

當陳抗活動逐漸變質，某些陳抗團體已經不是改革的對立面而已，它儼然帶有「練兵」的味道了。對此，政府的因應，依舊迷信社會對話、公聽會，日後恐將證明是政治上的嚴重誤判。當然，我們也但願此一憂慮是多餘的，只是目睹某些陳抗活動暴力升級，而不是政府期待的事緩則圓，社會人心難免滋生陰影。在此建議政府，民意高度支持的年改，快刀斬亂麻清理戰場，「軍人年改七月一日上路目標不變」；特別是，為防局面失控，治安與國安應該一盤棋來看，莫令有心人士尤其是對岸有機可乘，好好的一盤棋下到全盤皆輸、全民皆輸。