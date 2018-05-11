自由廣場》預算不到三趴的國防自主

◎ 姚中原

國防預算若長年未編列至國內生產毛額（ＧＤＰ）的三％，要想同時達成國防自主、購買先進武器及落實募兵政策，都是十分困難的目標。

日前國防部長嚴德發接受媒體專訪時表示，期待未來我國的「國防自主」預算能超越軍購，以建構自我防衛戰力。然而，上述有關國防自主預算的主張，仍要回歸我國整體國防預算能否編列至ＧＤＰ的三％，才是解決問題的重要關鍵。

目前擔任華府智庫「威爾遜中心」亞洲計畫主任、前美國國防部副助理部長鄧志強，二○一六年十二月在華府的「二○四九計畫論壇」所主辦的「台灣飛彈二十週年」研討會上曾提出警告，台灣的國防預算已跟不上中共解放軍構成的威脅，應予增加，並將焦點集中海峽對岸，防禦台灣本島。

過去馬總統執政八年時期，仗恃兩岸政治關係的和緩，一直忽略中共軍事發展快速的事實，因此國防預算曾有連續六年未達ＧＤＰ的三％，導致所承諾的國防政策嚴重跳票，甚至執政的最後一年，只編列至二％左右，更受到美國的嚴重質疑。

針對兩岸軍力早已嚴重失衡，要求我國國防預算至少編列至ＧＤＰ的三％，向來是美國歷任政府對台灣的重要期許。然而，民進黨政府上任至今，在每年的國防預算編列項目，亦看不出有突破作為，甚至今（二○一八）年的國防預算編列只占ＧＤＰ的一．九％左右。

當前台海兩岸關係面臨緊張情勢，尤其近一年多來，中共解放軍在台海周邊區域，頻頻擴大「機艦演習」並朝常態化趨勢發展，甚至近來共機更有連續三天做出「繞島巡航」進逼台灣的強悍作為，此都顯示台灣的國家安全已面臨嚴峻考驗。

未來我國國防預算若能增加至ＧＤＰ的三％，其重要的戰略意義，不只是能向國際社會展現「自我防衛決心」、積極落實「國防自主」目標，更重要的是代表我國全民亦都有堅強的抗敵意志。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）