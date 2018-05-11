自由廣場》埋藏五十年的懺悔

◎ 陳傳岳

立法院日前通過促轉會人事案，社會期許政府實踐轉型正義，尤其是對司法過去不公不義之徹底檢討，我也以自身經驗，懺悔同時，更希望轉型正義能勇敢面對司法獨裁的過去。

我一九六二年六月畢業於台大法律系法學組，同年考取司法官，一九六四年底司法官訓練所第六期結業，隔年一月分發至台中地方法院檢察處（署）為候補檢察官，一九六六年十月補實改派台北地方法院推事（法官），報到後曹院長指派辦理刑事審判。

一天，台北地院行政賀庭長來電（他代院長審閱法官判決，經通過後始能對外宣判，即所謂「送閱制度」。經過一長段時間努力，好不容易才廢除），要我去院長室一趟，並將某某卷宗帶去。到院長室，賀庭長出現，經寒暄坐定後，賀庭長說：曹院長交代轉告，總統府有人來電，說有同仁（或親朋）駕車發生車禍，過失致死案我在承辦中，希望能判緩刑。

我一聽，心中暗叫不好，怎麼辦？那時代，刑案很少判緩刑，如判緩刑，一定被上級或同仁或社會人認為有受賄之類的問題，我的作法也與同仁一樣，除非案情有特殊情狀，沒判緩刑。

忽然心念一轉，想到剛來台北地院報到時，有學長引介去見賀庭長，說賀庭長精通法律，實務經驗豐富，為人謙和，可多請教。於是我以後學的心情，將庭長當作自家人，虛心講出心中感受，請求指教。未料賀庭長臉色一變，大聲地說，這是曹院長交代，如有意見，自己去向院長說明。賀庭長翻臉，我也不甘示弱，表示是真誠把他當學長求教，並無他意。兩人聲音都很大。很快的我了解他是無辜的，我也了解這是自己的事，無人可幫忙，抱起卷宗就匆匆離開院長室了！

不到一個星期，同事傳來：院長室說陳傳岳主張獨立審判！我充分了解，自己的事要自己面對，經苦思，困惑好幾天，要接受或不接受？想到自己初當法官，經驗等等有所不足，想到當前司法的環境，司法的作為，想到家庭的問題，想到可能受到的打擊…，心頭越想越沉，終於認了，欲哭無淚！

這件事，一直埋在心中，五十年了，也該吐出來懺悔！懺悔之後，更期許政府實踐轉型正義，能以過去各種司法不公不義為鑑，重建人民信任的司法。

（作者曾任民間司法改革基金會董事長）