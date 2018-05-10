社論》台灣產業高「含中成分」的危機

美中貿易戰火恐將延燒台海兩岸，其對台灣的衝擊為何，乃是吾人必須正視的挑戰。美國眾議院軍事委員會七日公布二○一九年「國防授權法」法案，一方面要求美國國防部長與台灣諮商後提出一份總體評估，以強化並改革台灣軍力︰另外，則明確禁止任何美國政府機關使用中國華為或中興公司所生產的科技產品，範圍並擴及華為或中興的關係企業。此外，這兩家公司的供應鏈也在調查範圍內，若通過成為法律，將會衝擊到台灣產業。

眾院的國防授權法內涵與川普的對中政策既同步又同調，看來美中之間的矛盾除了一觸即發的貿易戰，地緣政治板塊亦將產生強烈擦撞，我執政者如何分析利弊得失與應對之策，將與經濟發展、生存安全息息相關。誠然，如此重大的議題，自然有多空不同看法，但無論見解為何，此刻實宜摒除意識形態與個人成見，以專業理性方法籌謀對策，方能在亂局中求得安身立命所在。對我最有利的看法，乃是台灣供應鏈一向居於全球產業的樞紐地位，世界重大品牌若缺乏台廠的零組件、高效率的組裝代工，以及控制成本的能力，將難以取得質優與充滿競爭力的貨品；換言之，具有提供物美價廉產品的生產力，使得台廠在全球供應鏈中擁有不可或缺的角色。但是，近年紅色供應鏈崛起，台廠的訂單與利潤受到強烈威脅，而中國產業之得以壯大，正是受惠於政府補貼、仿冒、侵害智財權等不當手段，因此美中貿易戰若能重塑全球的公平貿易環境，將可紓緩中國商品低價傾銷的壓力，使台廠的競爭力再度凸顯。由這個角度看來，川普發起的公平貿易之戰，或許會成為台灣經濟再起的契機。

另一派則認為台灣產業將面對重大衝擊。台積電創辦人張忠謀接受外媒訪問時警告，若美中貿易爭端擴大，演變成全面性貿易戰，恐將使蘋果供應鏈受創，身為蘋果供應廠商的台積電也可能受到影響；他並認為，此次美中之間經貿對峙情勢可能比一九七○年代的美日貿易戰更糟。當然，歷史發展將會出現什麼樣的結果，目前難以預測，但美中雙方存在重大歧見，均有不可讓步的緣由，恐使談判陷入困境。在川普眼中，美中貿易嚴重失衡，肇因於中國利用不公平貿易手段與盜用智財權，搶走了大量美國藍領階級的工作機會。但就中國而言，四十年的經濟發展，本質上是搭了全球經貿成長的便車，尤其加入ＷＴＯ之後，更以開發中國家身分在關稅與貿易條件上佔盡優勢，因而得以在對外出口上高舉自由貿易大旗，卻在國內市場上築起保護主義壁壘。尤有甚者，在新興市場的追趕下，中國當局亦了解產業轉型、技術升級才是保住競爭優勢的憑藉，只是其依然使用不公平競爭的手段，嚴重侵害其它國家的權益，令川普勃然大怒，強烈要求中國取消對「中國製造二○二五」先進產業的補貼，倘若中國接受，無異宣告其經濟顛峰時代必然化為幻影。由此之故，美中貿易摩擦要能透過談判退讓得到善果，並不容易。

國發會副主委邱俊榮近日指出，過去大家很擔心新政府上台後，兩岸關係急凍會影響經濟發展，但從許多數據證明，兩年來，台灣經濟一樣發展得很好。現實上，台灣經濟的確如此展現，但是也不能忽略，近兩年台灣經濟的否極泰來，係因國際景氣回溫所牽動，內需拉動成長的力道依舊疲弱；認知這個事實，便不能不對美中貿易戰的後座力保持戒慎恐懼的態度。況且，台灣對中國出口約占台灣出口總額四成，絕大多數對外投資亦在中國，而美國針對的不只是紅色供應鏈，台廠的「含中成分」亦為關切之重點，台灣出口美國的鋼鋁稅之所以無法獲得美國豁免，癥結在此。其實，美方以國安理由提高鋼鋁稅，對我經濟的衝擊尚屬小事；一旦美國祭起對「含中成分」產業供應鏈之懲罰令，則我產業能否承受，才是經濟興衰的關鍵。