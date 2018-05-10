自由廣場》搶救工程會

◎ 陳錦芳

行政院在五月三日組織改造案，環保署升格為環境資源部，成為天下第一大部，但掌管工程建設產業的工程會不但未獲升格卻被消滅，部分業務已移至財政部、部分業務移入內政部及交通部，對於政府極力推動的前瞻基礎建設，此項決策實有嚴重不利影響。

過去鑒於國家建設之規模及所需金額日益龐大，有必要成立專責機關統籌公共工程之規劃、審議、協調及督導，政府始於民國八十四年將公共工程督導會報升格成立工程會，後續該會並將督導考核，強化為輔導與服務的功能和角色。且因推動公共建設的兩大法律—政府採購法及促進民間參與公共建設法（ＢＯＴ）均為工程會主管，可併同檢視公共建設之辦理績效，並便於法令修訂。

但政府先前已將促進民間參與公共建設法移由非工程專業的財政部主政，筆者認為此項決定已有錯誤，因為ＢＯＴ案仍是規劃及開發新的公共建設，應該由具工程背景的機關來主導，財政單位應該只是輔助單位，此可由移交後的ＢＯＴ辦理成效即可看出端倪，若不導正，ＢＯＴ辦理的成效恐怕每況愈下。

筆者多年來都在協助各機關及廠商辦理政府採購法及促進民間參與公共建設法，發現其實政府內各機關及廠商的人員，很多對於政府採購及工程相關的法令並不瞭解，非常需要一個中央層級的主管機關來協助或輔導，若政府真要推動前瞻基礎建設計畫，工程會不但不應該被消滅，反而應該升格成為公共工程部，才能統一事權，呼籲關心此事的人能一人一信，搶救工程會。

（作者為土木技師暨律師）