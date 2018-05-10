自由廣場》漏網新聞談外交的虛像與實相

◎ 陳永昌

多明尼加5月1日與台灣斷交，係繼聖多美普林西比與巴拿馬之後，蔡英文總統上台後第三例斷交國，在野黨立委與部分媒體紛紛批評是「外交大挫敗」，政客名嘴只看到表象便大噴政治口水，卻忽略台灣與非邦交先進國家間前所未有穩固實質關係的事實。

恰在斷交新聞鬧得沸沸揚揚的同時，蔡英文總統「悄悄」在總統府內接見澳洲新任駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。所謂「悄悄」，意指總統府事前並未公布此項行程，事後也沒有發佈官方新聞稿，但高戈銳代表大方在個人推特上貼出與蔡英文總統合照，並註明兩人「針對印度–太平洋地區的和平、安全與繁榮彼此交換意見」，澳洲辦事處（Australian Office Taipei）臉書翌日也跟進張貼相同內容。

根據澳洲外交貿易部官方網站介紹，派駐來台之前，高戈銳的原來職務是永續發展與環境變遷部門（Sustainability and Climate Change Branch）副司長（Assistant Secretary），也曾經在中國上海擔任副總領事一職；而前任代表Cathy Raper調返澳洲後，則高升外交貿易部歐洲及拉丁美洲司（Europe and Latin America Division）司長（First Assistant Secretary）。特別值得一提，現任澳洲外交貿易部秘書長孫芳安（Frances Adamson），曾經於2000年至2005年間派駐台北擔任澳洲辦事處代表，2011年更進一步出任駐中國大使，現在已經貴為澳洲外交貿易部常任外交官之首！我們可以看到，澳洲辦事處組織與功能涵蓋領務簽證、經貿商務以及文化等全方面，代表也一律出身外交系統司長級資深官員，除了沒有大使館與大使稱號頭銜，其餘一應俱全。

台灣是澳洲排名第10的主要出口市場，兩國經貿往來甚具互補性，台灣長年向澳洲採購大量農工原料，貿易逆差超過50億澳元（約38億美金），而過去兩年來，前往澳洲的台灣遊客更大幅增加近五成。儘管台澳兩國經貿交流與人員往來如此緊密，但沒有正式邦交關係，新任代表更沒有向我國元首正式呈遞到任國書之必要，但蔡英文總統仍特別撥空接見，對話內容更涉及高度敏感的「印太和平安全」政治議題，這不正是蔡英文總統一再強調的「踏實外交」最貼切具體寫照！

進一步回顧蔡英文總統就職近兩年來，於總統府內公開接見的外國新任駐台代表，陸續有英國在台辦事處新任代表唐凱琳（Catherine Nettleton）以及台北韓國代表部新任代表楊昌洙等人，事後皆循例發佈合照與正式新聞稿。前者歷任駐委內瑞拉大使、駐秘魯大使與外交部禮賓司長等職，是英國首次派任具有特命全權大使最高等級外交代表資歷者來台，而後者則曾任韓國外交部歐洲局長以及駐廣州總領事等職，兩人也都是具有相當份量的資深外交官，甚至位階持續提升中，充分說明對維護與台灣實質外交關係的重視程度！

邦交國數字的流失，一再提醒台灣民眾北京當局全面打壓的野蠻行徑，也暴露出部分台灣政客隔海唱和「檢討被害人」的荒唐作為，除此之外，我們根本沒有必要感到挫敗，更完全不需要有失敗主義。

（作者為台北市商業會副秘書長）