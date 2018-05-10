自由廣場》國防部長必須忠於人民的選擇

◎ 劉哲嘉

日前，媒體報導國防部長嚴德發被國民黨籍立委曾銘宗問及軍人會不會為台獨而戰時，嚴部長不假思索地表示「當然不會」；並且接著說，國軍忠於國家，也忠於人民，國軍為中華民國而戰，且是始終如一。以上，其實也是多數歷任部長的態度跟回應。

然而，軍人戰不戰，是聽命於三軍統帥，當台灣被侵略攻打時，只要三軍統帥一聲令下，軍隊能不應戰？還能讓軍隊爭執戰爭起因為何？台灣一直有著強烈要建國獨立的聲音，哪天這些聲音聚集如太陽花之聲勢，大家湧上街頭不散，結果中國就這樣動起武來時，筆者請問嚴部長，軍隊是打還是不打？難道你要抗三軍統帥之命，拒絕應戰？中國會只打台灣的平民百姓而不攻擊軍隊？難道你就棄械挨打？以上，軍隊豈有不戰的道理？因此，嚴部長所謂不會為台獨而戰，根本就是沒搞清楚國軍本質和實際狀況。軍人個人可以不支持台獨，但不表示軍人就可以不為自己不支持的主張或事由而戰，除非辭職不幹。

退一萬步言，就當作中華民國是個治權只及於台澎金馬的國家好了，嚴部長自己都說國軍忠於國家，也忠於人民，而人民在國家之上，是人民決定國家的主權和治權所及，是否更改國號、國旗及國歌等，也是人民可以決定的。因此，當中華民國人民想要以合法的手段改變國家現狀時，中華民國軍隊有資格說不准嗎？當中華民國人民想要讓台澎成為一個新的國家時，中華民國軍隊有置喙的餘地嗎？當年蘇格蘭要獨立時，大英國協的軍隊有表明不支持的立場嗎？沒有表明是因為沒資格表明。既然是人民說了算，國軍就只能忠於人民的任何合法主張，豈能自設統獨立場？

綜上所論，爾後，國防部長萬不應該再說「國軍不會為台獨而戰」這樣的話，若再被問起，正確的回答應該是「國軍忠於人民、忠於國家、忠於憲法，若人民欲改變國家現狀或修改憲法、制定新憲，國軍依舊捍衛人民及其所做決定」。

（作者為備役軍法少校，台灣國家展望會發起人）

是國軍 不是黨軍

◎ 于則章

台灣出現政黨輪替後，就不時會出現「國軍不知為何而戰，為誰而戰」、「國軍只為中華民國而戰，不為台獨而戰」這種話，說的幾乎都是國民黨等統派勢力，像是立委曾銘宗質詢國防部長嚴德發，軍人是否會為台獨而戰，嚴德發回應「當然不會」，並表示，「國軍忠於國家，也忠於人民，為中華民國而戰，始終如一。」

這除了再一次讓人見識到統派對於「黨國體制」的迷戀，更暴露出他們把台灣全體納稅人所建立、供養，原本理當是屬於國家軍隊的「國軍」，當成是屬於國民黨的「黨軍」的自私心態，才會讓他們不厭其煩地一再重複這些似是而非又與時代脫節的言論。一方面是想營造出「國軍不願效忠主張台灣獨立的民進黨政府」的假象，來瓦解台灣人民的心防，另一方面則是由於他們在面對中國國民黨再次失去中央執政權，這一個已經不可改變的現實後，藉此來自愚愚人聊以自慰，其用心之卑鄙愚蠢，可說是既可恨又可悲！

尤有甚者，中國國民黨立法委員林為洲竟然要求政府停止軍事採購，全面維持十八％優惠利率，先處理好兩岸問題再說。這樣的主張簡直就是要將國軍變成一個專門進來等著退伍領錢的養老院，且根本是明目張膽地要讓國軍在面對外國侵略時，成為無法與敵人一戰只能束手就擒等死，任由敵人宰殺的活靶！難道這就是國民黨要的嗎？

（作者為公務員，台北市民）