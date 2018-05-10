自由廣場》國軍陋習？ 時代不一樣了！

◎ 陳宏煇

拜讀八日貴報《自由開講》「看看美軍的進步，反觀國軍的陋習！」，筆者對於文中「軍中過度重視軍官出身血統的落伍思維暨陋習」有不同的看法。

該文表示，美軍四星上將保羅中曾根出身大學儲備軍官訓練團（ＲＯＴＣ），而我國軍出身ＲＯＴＣ者卻「只能擔任最基層部隊的尉級軍官，連晉升個少校都有問題」，筆者認為過去在軍中確實存在著學長拉學弟，或是學弟協助學長，也因此正期生主掌人事時，正期班會晉任較順遂；專科生主掌人事時，專科班晉任就較暢通；或是同軍校相互拉拔。之所以如此，完全是因為對自己的學長或學弟有一分特殊情感，因此一個拉一個。但近廿年來在國軍不斷裁減軍官員額，以及很多人未滿廿年即退伍或離開軍中的情況下，這情形早已大幅改善。

事實上，台灣自一九九七年仿效美軍開始實施ＲＯＴＣ迄今，第一、二期ＲＯＴＣ的大學生相加不超過廿位，再加上中間曾停辦一段時間，以及很多人轉任教官，留在部隊者少之又少，所以ＲＯＴＣ出身、仍在部隊發展者給人的感覺似乎不是很順遂。

然而，國防部重啟ＲＯＴＣ，並且擴大招募後，去年招募了一百多位，而今年兩個學期就已經招募到三、四百位，長此下去，ＲＯＴＣ出身者將會愈來愈多，甚至超越軍校畢業生成為部隊中堅也很有可能，未來ＲＯＴＣ出身者晉任將軍指日可待。

該投書作者的疑問，也是我所服務大學許多意欲參加ＲＯＴＣ學生的疑慮。但筆者都會和他們分析，部隊的軍官缺額就如同一塊大餅，當軍校畢業生愈來愈少，而ＲＯＴＣ畢業生愈來愈多時，ＲＯＴＣ不會有出頭的一天嗎？只要撐得久、只要有好的表現，長官會看得到的，會提拔你的！只是大多數人都因生涯規劃而提早離開軍中，錯失了晉任上校或將軍的機會。

筆者相信，國軍的人事升遷將會愈來愈透明，日昨前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長張博智先生投書「但願聽說的是真的—軍隊國家化，軍人中立化的好現象」，就很值得參考。國軍晉任會愈來愈制度化，軍校畢業者不一定就是將官的保證，而ＲＯＴＣ出身者也不一定就無法晉任將軍，相信有一天，ＲＯＴＣ畢業生不僅能開「花」，也能結「星星」的！

（作者為大學教官，新北市民）