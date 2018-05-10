自由廣場》大學之墮落

◎ 蘇正隆

台灣有些大學的語言中心，特別是科技大學，選英語教材的條件竟然不是教材是否合適，而是書商能否「配合考試命題、考卷印刷和提供答案卡（電腦讀卡），測驗包含：期中／末、前／後測、分級能力測驗及寒假作業測驗」，若無法配合，書籍再好也不列入考量。

考試命題本來就是老師分內的職責，不知何時起有些書商為了競爭教科書市場，竟然提出幫學校出考試題目，甚至改考卷的主意。有些學校欣然接受，從此視為理所當然，以下即為某大學教務處語言中心發給出版社的通知：

一○六學年要更換五專（專一~專三）及大一英文（菁英，普通，基礎），請您提供書，讓授課教師挑選，希望能提供偏商用的書，且需要配合考試命題、考卷印刷和提供答案卡（電腦讀卡），測驗包含：期中／末、前／後測、分級能力測驗及寒假作業測驗，請在3/8（三）前提供書籍至語言中心，謝謝。教務處語言中心敬上。

此外，近十餘年教育部推動的「產學合作」，也往往誤入歧途。教師成為學校的產學合作工具，教職能否保住？能否升等？產學合作也是重要考核指標；有許多學校規定每一位教師，無論用什麼方式，每年至少要達成一件五萬元以上的產學合作。對文科老師來說，真正產學合作的機會不多，有許多老師只好自掏腰包，找廠商掛名搞「假產學」；有些則以「教材綁產學」，教材若雀屏中選，要書商配合，回饋學校一件五、六萬產學案。我自己擔任大學評鑑委員多年，在我看來，文科老師的產學案，大半都是搞應付的假產學！

（作者為大學教師、出版社發行人）