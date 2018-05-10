自由廣場》（金恒煒專欄）「管爺案」的弔詭

「挺管」兩個字難道成了髒字眼？當事人管中閔取消「挺管」：「我個人從未同意或支持任何團體或活動使用『挺管』字句」，台大代理校長郭大維則發表聲明，要求師生不要陷入挺／反管中閔的爭議。真相如何呢？挺管活動甫開張，管中閔即親臨現場簽名；郭大維不只到傅鐘前聲援，還戴上黃絲帶。「挺管」給自我否定，因為台大學生們被圍毆、斥罵，甚至連「學生退出校園」的話都出籠；事實的發展，迫使管爺們走到自己的對立面。

台大校園淪為戰場，台大學生竟成為任外人揪打、斥罵的人肉包子，老實說郭大維難辭其咎。上午郭代理出馬欣然接受挺管陣營歡呼，下午學生即遭毒手。怪的是，事發當下，郭代理既未出面申斥暴力、提告，又未撫慰被毆學生，在眾怒難犯的萬鈞壓力下，才擠出聲明來卸責。可恥！有趣的觀察點是，挺管陣營打了學生的同時也打垮了自己。郭代理被迫祭出「一清專案」，拆掉挺管舞台；豈不是暗合康德拈出「理性的弔詭」？

還不止於此。管爺案是黨國台大倒行逆施的極致作品：管中閔本是「上帝的選民」，而且是唯一的，甚至在遴選會之前就挑定了。賀德芬教授說：前校長們操控台大遴選。果然，前校長李嗣涔跳過校友總會、理事會，暗中私下欽點台灣大副董蔡明興成為遴選委員，種下了管爺出線的契機。趙少康在節目中裝天真說：蔡副董只有一票云云，難道不知道錢會說話？企業界知情人士早就透露學商大亨聯手操作台大了。換句話說，黨國派早就布局、囊括遴選委員：這叫做贏在起跑點。

台大校長遴選過程一向傳言紛紛，事實是：黨國校長下台、黨國校長上台；台大再一流，也像翻不過如來手掌的孫悟空。那麼這一回為什麼如來佛陰溝裡翻船淹死管爺？台大遴選那套變變變手法，一向是勝選公式，暗裡來暗裡去，在校園自治假面下，事前事後，所有程序都私下喬定：不揭露也好、兼職也好、偷跑偷吃也好、論文作假也好、臨時校務會議也好、回覆教育部也好，自有一套宛如紹興師爺的手法。反正關門主義下，無法無天、無所不為慣了；天王老子，誰奈我何？管爺透露：「I am fine.」豈是虛言。

管爺記者會上唯一回應外界質疑的一句話最值得注意，他說：「如果程序有問題，每一位去擔任獨董都一樣。」言下是，別人可以我為什麼不可以？管爺像煞萬年立委時代楊寶琳的翻版；楊寶琳為多位沒有出席的立委簽到，被抓包了急得反詰：「過去可以，現在為什麼不可以？」

台大校長遴選的重重黑幕，天可憐見，終於盼到管爺案爆裂了；於是魑魅魍魎一一現形，一切骯髒奧步大白天下。現在端看郭大維是不是祭出Ｂ計畫，抓住校務會議不放？管爺既圖霸不成，郭代理遂出而自代？抓住校務會議不放，繼續霸凌台大下去。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）