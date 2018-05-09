社論》中國霸凌台灣反而鞏固獨立現狀

世界衛生組織證實，未邀請台灣參加今年的世界衛生大會，因為先前邀請台灣與會是根據「兩岸間的諒解」。中國外交部與國台辦則悍稱：原因出在民進黨至今拒絕承認九二共識，台灣地區參加世衛大會的政治基礎不存在。而蔡英文總統指出：或許我們一時進不了世界衛生組織，但國際間的支持是愈來愈強，台灣不需要有挫敗感，也不要有失敗主義，我們要做的就是持續不斷的努力，讓這些機構不得不考慮，再強的政治壓力，都必須接受台灣。

或許未必直接相關，中國連續兩年封殺之後，友台國家開闢了新戰場來制衡中國的鴨霸。世界衛生組織，是聯合國下的國際組織，中國有其銳實力，得以左右其人事。一如過去曾有的例子，友台國家在世界衛生大會為我仗義執言，很容易就在北京的政治操弄下無疾而終。而且，馬英九執政期間，國共達成九二共識、同屬一中，所以馬政府曾在北京同意下，被邀請為旁聽性質的「中華台北觀察員」。對國際視聽而言，與北京有無共識台灣內部也有分歧，這屬於台灣的內政。

然而，另外一個戰場，也是北京所挑起來的，那就是，施壓國際航空公司，在營運作業上將台灣列為中國的一部分。起先，個別的航空公司為了中國市場，飛到人家的屋簷下不得不低頭。不過，隨著中國的打擊面擴大，越來越多國家的航空公司遭到恫嚇，特別是，中國民航局致函美國航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，也就是所有將台港澳視為獨立於中國之外的指涉必須移除。此舉再加上中美貿易戰的國際氣候，中國的橫行霸道終於開始產生了強大的後座力。

後座力是從美國開始的，先是國務院明確表達反對立場，且向北京提出強烈關切，並且不排除採取適當行動來回應。接著白宮聲明，強烈反對企圖逼迫私人公司在公開資訊上對政治議題使用特定語言，要求中國停止威脅以及恫嚇美國航空公司與公民。美國駐中國大使館還將白宮聲明張貼在微博，強調川普支持美國人抵制「中國共產黨所強加的政治正確」。這一連串的反制，擺明了是駁斥台灣屬於中國的主張。明眼人不難看出，這樣大動作會起一種示範作用，把「美國的一中政策」由戰略模糊導向戰略清晰，以抗衡習近平對台灣一連串的片面改變現狀作為，尤其是機艦繞台擾台的軍事冒進主義。事實上，川普的強硬態度，已經開始影響了他國政府。

從川普接聽賀電稱呼蔡英文為「台灣總統」，到駁斥中國施壓美國航空公司將台灣改隸中國屬地，這一年多來的台海事態，美國國會、白宮、國務院幾無例外地將北京視為麻煩製造者，強烈支持台灣強化軍事防禦以維持現狀，包括軍艦互訪停泊、提高官員互訪層級、潛艦的行銷核准證。至於，中國將例行軍演，上綱到針對務實台獨、各種形式的台獨，仍僅獲得反對片面改變現狀的回應。凡此在在說明，中國對台灣軟硬兼施，必欲本土政權吞下「北京的一中原則」，在國際現實上恐怕是事與願違。中國企圖片面改變現狀，導致國際維持台灣獨立現狀，這是不以北京意志為轉移的辯證。

台海僵局，北京的聲音大、動作多，但是台灣反而是戰略受益者。中國霸權崛起威脅普世價值，激起中美貿易戰、自由開放印太，如果中國在日本海域、南海的我行我素，還不足以坐實中國野心，至少首當其衝的台灣就是中國威脅國際秩序的實證。在這種情況下，台灣人民應有充分自信，壯大台灣才是硬道理，不必惑於中國的心理戰。最要者，務必確保本土政權長期執政，勇於伸張台灣的民之所欲。否則，統派政權捲土重來，台灣脫離印太、再度連結中國，將成為中國「反圍堵」的破口。只要主流民意堅持自主前途，扮演力抗獨裁中國的民主典範，台灣正常化將是大江東流擋不住！