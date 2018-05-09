自由廣場》培訓高水準的樹醫、樹護

◎ 李隆恩

樹木是都市中最親近人類生活的自然元素之一，雖然隨著社會越加進步，近年來對樹木保護的呼聲已越來越高，然而，有關樹木被「斷頭」或「截肢」的事件還是時有耳聞，足以證明現階段業界對於樹木保護的專業仍有所不足。有鑑於此，立法院於一○四年修正森林法，特別增訂有關森林以外樹木保護專章，並明訂主管機關應訂定受保護樹木的各種相關規範及樹木保護專業人員的培訓、考選及分級認證制度。

其實，樹木保護並非妖魔化地一棵樹都挖不得，而是應該將一般樹木、設施用地樹木（行道樹及公園樹木等）與受保護樹木予以區隔，並分別給予不同水準的保護規範。近兩年來，樹木保護的各種相關法令或草案皆已陸續訂定及公告，樹木保護專業人員的考訓及認證制度草案也進入研議階段。

受保護樹木是具有一定年齡、體型或具有文化、情感等重要意義的樹木，我們的健康問題都知道須交由醫師治療，難道這些珍貴樹木的養護能放任由不夠專業的蒙古大夫診斷嗎？事實上，樹木保護領域極廣，包含修剪、移植、風險評估、健康照護、土壤環境改良等各種技術，實應透過一系列的培訓課程才能具備足夠的專業技能。而對於維護管理受保護樹木的專業人員來說，只有經過更完善的培訓課程和高水準的考選制度，才不至於讓更多的老樹死於非命。

（作者為環境教育解說人員、中興大學森林學系博士）