自由廣場》評文大校長遴選事件

◎ 許惠峰

文化大學董事會就校長遴選重大瑕疵，於5月7日決議解散原遴選委員會，重新聘任遴選委員，於教育部未核定李天任校長回任之前提下，啟動新的校長遴選程序，此一作為乃負責任之作法，值得肯定，理由如下：

一、校長遴選之重大瑕疵，不應予以承認

文化大學校長遴選發生5位遴選委員給予100分及60分明顯差距過大之不合理評分，依一般人之常識，顯然有串謀作弊之嫌，依英美法「事實自己證明自己」（Thing Speaks for Itself）之法理，依該評分之事實結果即可證明有人為操控之情形，在訴訟上根本不需要證明，法官依其常識判斷即可認定事實，文化大學董事會於暸解上開評分真相後，依該校遴選辦法第11條之規定，決定不同意先前校長之圈選，解散遴選委員會，乃是合法及合理之決定，董事會勇於自我更正，深值肯定。

二、校長被圈選人盧希鵬應知所進退

盧希鵬教授於知悉董事會之決議後，對外發表聲明指責文大董事會決定反覆，違反誠信云云，通篇聲明未對於遴選評分重大瑕疵為任何之說明，藉由批評文大董事會轉移焦點，完全無視於遴選程序之不公，「不公正之程序如何得到公正之結果」，此乃社會大眾之常識，盧希鵬教授身為知識分子，豈能如此的欠缺常識？！其竟能得到五位評審委員給予100分滿分之評分，實令人匪夷所思！盧希鵬教授於批評文大董事會決定前，應對外公開說明何以遴選程序毫無瑕疵？其被圈選具何道德正當性？其他三位校長參選人獲得60分之最低分，與其相差40分之距，是否為客觀公正之評分？

三、教育部應尊重文大董事會之決議

文大董事會依該校遴選辦法第12條之規定，於審閱遴選評分表後，決定撤銷先前圈選之決議，乃符合法律之合情合理決定，對於重大瑕疵之遴選程序，做出符合廣大校友期盼及顧及全校師生權益之決定，教育部應予尊重，蓋私校校長之遴選，係屬董事會之職權，遴選委員乃由董事會所聘任，董事會若對遴選委員推薦之人選，於毫無瑕疵之情形下，仍可本於職權加以否決，此乃「遴選」之真義，亦即被推薦者若不符期待之標準，董事會當然可以否決，而於文大董事會未向教育部呈報前，教育部對於呈報之人選，實無置喙之餘地，今董事會已撤銷先前之圈選決議，盼教育部應予尊重，以昭公信。

綜上所述，期盼教育部能對公私立大學採取一致之標準，對於校長遴選有重大瑕疵之程序，應同意大學自行重新遴選，作為公正之適法性監督者，避免令人有差別待遇之感。

（作者為文化大學法律系教授）