自由廣場》《林保華專欄》從薩德看兩韓局勢

朝鮮半島局勢出現拐點向良性化發展，文在寅與金正恩的會談情況良好，接著將是川普與金正恩的會談。除了金正恩不滿川普把局勢的好轉歸功於對北韓的制裁以外，基本上彼此沒有出現齟齬。

金正恩從二○一一年由亡父手裡接受權力以來的表現，都讓我奇怪怎麼他從十二歲到十七歲在瑞士國際學校所受的教育，在他身上完全沒有影響？因為那個年紀是未來人生道路的關鍵年歲。當然，家庭教育也很重要，尤其是權貴家庭。如今金正恩執政出現「七年之癢」，或許學校的教育在發酵。

當然現在也不能早做結論。我的初步看法是金正恩想仿效鄧小平的「改革開放」，以改善民生與維繫政權；是否可能接受普世價值，我不做此想。

我關心的是兩韓未來的走向，尤其在區域穩定所扮演的角色。雖然兩韓目前有共同的統一目標，然而在北韓經濟改善以前，還不會成為急迫事情。倒是所謂「無核化」，北韓會做到什麼程度，這才是未來談判的重點。

原來我擔心南韓總統文在寅會疏離美國，現在看來沒有如此，還是要求美國駐軍。那麼北韓在中美之間選擇哪一國，這才是最重要的問題。從中國外長王毅匆匆趕到北韓見金正恩，說明中國有被北韓拋棄的危機感。

我的判斷是兩韓未來會走上親美道路，由美國保障應對來自中國的威脅。因此由美國在南韓裝置的薩德導彈防禦系統是否成為話題，將是重要檢驗點。本來這套系統是針對北韓的核威脅，然而北韓承諾無核化之後，還需要它嗎？然而中國如芒刺在背，一定會策動兩韓與美國談薩德問題。

五月三日金正恩與王毅的會談結果，沒有提及薩德，說明北韓並不以撤除薩德作為無核化的條件。即使中國有提出，北韓也不想以此破壞目前的良好氣氛。五月七日，中國國防部派官員到首爾與南韓國防部官員舉行第十六次政策工作會議。這是因為部署薩德後雙方暫停兩年四個月後的復談，中國不會不提薩德，然而南韓國防部發表的新聞稿也迴避這問題。

不管兩韓未來是否統一，未來的朝鮮半島會親美而不是親中。中國的擴張肯定威脅兩韓的主權，越南統一後的中越軍事衝突，兩韓當然看在眼裡。薩德反而成為捍衛兩韓安全的利器。

北韓會盡量兩邊通吃。然而金正恩不惜砲決姑丈，謀殺大哥，難道不是因為對中國的深仇大恨？金正恩精通謀略，在與南韓、美國會談前首次拜會習近平，以「尊習」來欺敵；對三十二名中國毛左遊客因車禍喪生親自到火車站送別，當然是給習近平面子，緩解習與中國人的敵意，然而這種前倨後恭也太過做作了。

如果美國與兩韓善於利用這個局勢，另外美國從中降低兩韓與日本的對立情緒，則東亞局勢被習近平自己玩完。目前中日關係走向緩和，中國將釣魚台主權模糊化，也可看出中國知道習近平的強硬路線已經四面楚歌，再多的甜言蜜語已經難以改變習皇帝的猙獰面目了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）