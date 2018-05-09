自由廣場》馬來西亞大選的台灣味

◎ 陳怡蘋

馬來西亞今天大選。在野黨某國會議員候選人，近日在路旁豎立大型看板「票投某某某，就是支持納吉（首相）、羅絲瑪（首相夫人）」，台灣人大概覺得很親切。在野黨的造勢大會上，退休多時的黨要也公開說，「票投國陣（大馬執政聯盟），就是支持羅絲瑪」。看來，這個招數是在野黨重要的攻勢，勢必利用各種管道散發。是否有用，開票即知。

華文報某評論員，盛讚那位國會議員候選人頗有創意，畢竟，票投國陣確實是支持納吉，在邏輯上一點都沒錯，只是闡述事實。至於，支持納吉究竟是正面或負面的意義，全看選民各自詮釋。

不可諱言，大馬首相納吉身陷不少醜聞，比如曾接受外國鉅額政治獻金（七億美元，據說已全額歸還），某大馬國營公司，被美國指控涉及國際洗錢，且指明一號官員介入等等。而羅絲瑪，恐怕是大馬歷來最不受歡迎的首相夫人，貪財、干政（比如李光耀最後一次訪馬，曾與首相夫人單獨會面）傳聞不斷。首相夫人公開亮相時往往珠光寶氣，亦曾表示，她有能力購買昂貴鑽戒，全因從小養成儲蓄的好習慣，惹得網民計算首相夫人一天得存多少錢，多年下來才買得起那枚鑽戒，對一般人來說當然是天文數字。羅絲瑪公眾形象不佳，才會在選舉時被拿來做文章，若視為在野黨歧視女性，有點見樹不見林。

大馬的華裔政治人物，很喜歡學習台灣的選舉技術，比如造勢大會，以及福建人較多的集會，也愛喊凍蒜凍蒜，近來亦推出各式選舉商品等等。想來不奇怪，華人社會只有台灣有激烈選戰，自然是學習對象。惟，近來大馬選舉文化也逐漸在地化，比如某在野黨將南洋特有種犀鳥，命名為烏巴（Ubah，馬來文，改變），作為該黨吉祥物，烏巴化身為戰車、公仔、Ｔ恤等等，該黨的競選活動，烏巴無所不在，很受支持者歡迎。

相信年底仍有馬來西亞政治人物，至台灣觀察選舉。至於他們取回什麼經，是否派得上用場，且待下回大選分解。

（作者旅居馬來西亞多年，桃園市民）