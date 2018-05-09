自由廣場》中國「歐威爾式胡鬧」犯大忌

◎ 施雅軒

五月五日美國白宮發言人發表聲明，指出中國民航局致信三十六家外國航空公司，要求更改其網站關於台港澳標識為「歐威爾式胡鬧」（Orwellian nonsense），而五月七日美國駐北京大使館在中國微博轉譯貼文，再一次表達立場，由於政治針對性強烈，活像美中貿易戰的檄文，引起全球關注。

風波主要來自於中國強壓外國企業接受「一中原則」，去除台灣國際地位。《華盛頓郵報》披露，中國民航局綜合司於四月二十五日發給聯合航空的「紅頭文件」，可以發現其「上對下」的強烈性，如「要求你公司對官方網站、APP及其他宣傳途徑開展自查」、「我司發現你公司官方網站及APP仍存在違反中國法律」、「現要求你公司按以上要求，於本信函發出之日起三十日內完成整改並提交整改報告」，殊不知已經犯了外國干預美國私人企業的大忌。

根據美國貿易談判代表最近向中國所遞交的文件，傳出美國要求將逆差削減到每年一千億美元，到二○二○年減降到二千億美元，美商務部公布二○一七年中國對美順差高達三七五二億美元，比對之下就知道逆差削減是這場美中貿易戰的關鍵。但中國以「市場」由其控制，高調地發函各航空公司，以為在市場壓力下不得不低頭，殊不知中國自己已經將貿易戰提升到另一個層次，那就是削減逆差之外，如何制度性消弭「歐威爾式胡鬧」，讓美國企業安心從事貿易，成為美國另一個師出有名的談判動機，中國是真的打壓到台灣了，但恐怕自己也將陷於泥淖當中。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

中國愈來愈失控

◎ 林志杰

很興奮也很感謝美國政府出來警告中國，不要用黑道老大的身分控制與改變人們的認知。接下來澳洲外長也說話了：不要用脅迫的方式，逼迫澳洲航空業採納共產黨的「政治意見」。話講得很重，也是強烈的警告，如果法國總統馬克宏也出來講話，中國會更難堪。

中國的確愈來愈失控！把恫嚇國際性企業改變和台灣的交流方式視為外交成就，其實真正害到的是自己！禁止網路翻牆後，更增加民間對政府的怨懟，連鄉民在微信上說到政府該檢討，一律被刪。在網路讓民智大開的時代，中國人的說話權正一步步地被政府限縮。

中國隨經濟繁榮而來的國力強大，讓很多中國人變成盲目推崇共產黨政府的作為，連毛澤東也翻紅成為可以再次尊崇的偉人。大家忘了歷史上殺人前四名的魔王史達林、希特勒、毛澤東、蔣介石？當台灣人從蔣家的愚民覺醒而終於等到去蔣與轉型正義的一天，中國人民卻被共產黨愚弄到回去拜殺人魔王為神。民主化的希望又漸漸遠離中國。

在美國為台灣正義發言的當頭，我國應正告各國政府，保護其私人企業不被獨裁政府控制。中國這種1984「歐威爾主義」式的無理取鬧，不但不符合國際間自由往來的基本要求，更是將箝制人民思想的思維強加在外國企業頭上。若中國還想控制外國人的思想，我們倒應覺醒是否該徹底剷除共產黨了！

我們呼籲國際企業向母國政府反映中國這種「思想強暴」，如果不吼回去，強暴犯就不會停下來。

回顧過去，中國政府放任流氓破壞當地日本工廠，似乎只要政治正確，殺人放火也會被默許。現在的中國，很明顯地走向自大，這是國際自由陣營要非常、非常小心的發展。

（作者為外商業務主管，台北市民）