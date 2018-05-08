自由廣場》（北社論壇）綠能應用與智慧電網

◎ 潘威佑

目前政府大力推動綠能政策，關鍵在利用物聯網的概念，台電規劃透過LPWAN（Low-Power Wide-Area Networks；低功耗廣域網路）技術的NB-IoT窄頻物聯網（Narrow Band Internet of Things，其傳速可達每秒5G），藉由電信資訊有效的整合，將家庭智慧電表結合社區做分散式微電網，藉由行動裝置，利用家庭端智慧管理模式，可將電力資訊、經濟行為、長照等做有效的整合。

二○一七年一月通過新電業法實施後，先行開放綠電市場競爭，同時提倡將綠能發展的核心價值以電力系統（System Integration, SI）來進行整合。經濟部與台電公司，嘗試利用智慧電表配上時間電價、需量競價等配套措施，讓民眾能透過智慧家居應用有效節能，省下的費用還可回饋到民眾身上。經過統計，居家智慧電表加上輔助方案，可節省約十二％電力，同時執行時間電價尖峰時間，可壓低約七％電力需求。

目前台北市興隆國宅第一、二期的智慧電表試驗計畫，裝設智慧電表及裝設感測控制等設備後，各家用戶節電達十二％，同時以「用電可視化」模式讓用戶明晰用電控管，達到更有效率的用電。

未來，配合新版電業法的修正，若政府可統一將區域電網或售電業委由地方政府或民間來一起推動，配合完善用配電系統，建立電力循環經濟的模式，除改善每到夏季電力高用量的型態，也可結合再生能源的發展，減少核能的使用。

觀察全球先進國家的用電現況，多數都已推動科技化用電模式，滿足區域居民的供配電使用；同時結合政府嚴格的政策監督，把關民營電廠供電的配套措施。相信台灣在政府的用電專業政策下，讓科技、能源、環保、經濟循環進行，期待未來邁入亞洲能源進步國家之列，共創綠色科技，能源友善的台灣，亦是全民之福。

（作者為台灣北社秘書長）