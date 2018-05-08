自由廣場》晚上十點以後限電 值得討論

◎ 張子陽

台灣有立委為節約能源，建議晚上十點以後限電，讓民眾早睡早起，不少民眾認為不可行。但是不做怎知可不可行？

一、增進健康：很多醫學研究證實，熬夜是很多疾病的成因，也導致醫療人員過勞、增加健保破產風險。十點後限電有助民眾養成早睡早起習慣，多少可以避免這些問題。

二、改善治安：像是一些深夜營業的夜店或特種行業，常發生打群架、性侵害事件，那就用深夜限電讓客人早些回家，改善治安，減少警察、社工的工作量。以上這兩點，可見深夜限電有助於降低社會公共事務成本。

三、提高效率：社工從實務發現讓中輟學生作息規律，有助適應復學生活。又如近年流行「晨型人」概念，提到懂時間管理的人，會早起運動、整理思緒、提早上班處理事務，時間運用效率顯著提升，這也是深夜限電的好處。

何況，限電不代表停電，就像限水是先限洗車、游泳的水一樣，管控型態多元，例如類似時間電價的作法，對「顯著浪費」、「非必要」的深夜用電提高電價，轉移一般用戶的電費壓力。而且，一些高緯度國家的「夏日時間」撥快時鐘，和深夜限電有異曲同工之妙呢！

比起世界很多地區，台灣較多行業全天候服務，固然便利，有些卻是從傷害加班員工健康、浪費電而來，也易讓民眾養成採買、做事沒事前規劃習慣，影響整體社會進步。所以改編知名廣告詞建議各位：夜深了，關掉電源回家吧！

（作者為有社工師證照的圖文工作者）