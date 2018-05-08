自由廣場》211.20.8.179 看台灣的資安、國安

◎ 黃世澤

讀者投書談民視新聞台被ＴＢＣ下架問題，事實上，台灣除了傳媒遭中國勢力入侵，電訊公司網絡出現中國控制主機，更是值得關注。

筆者在過去一個月，清查那些霸用筆者博客大量谷歌廣告位置，但內容多數為推銷不存在商品的中國廣告商，把他們踢出去，以免因為他們霸用廣告位置，影響筆者的網站廣告收入。筆者也發現，由廈門「中資源網絡服務有限公司」在谷歌下的廣告，多數用www.uyrt.top、gzcute.com、dadex.top一類明顯隨機產生的域名，因為這些域名正常人記不了，亦對做搜尋引擎優化有反效果，很明顯不是正常網站。

而這些網站賣的那些手機應用程式，根本不存在，而不少所謂美體中心，也是不存在，他們在網站中所謂香港中心的地址，竟然是電器商店或藥房的地址，這很明顯是詐騙網站，或釣魚網站。而這些古怪網站的主機ＩＰ，都是中華電信在台灣主機，ＩＰ是211.20.8.179。根據筆者初步調查，至少有三百多個中國古怪網站，是使用這個中華電信ＩＰ運作。

筆者相信，在台灣ＩＰ運作的中國網站，包括詐騙網站，或中國當局用作蒐集情報的網站不止一個，應該有若干中華電信ＩＰ被租用予中國使用，請問中華電信，以及台灣不少電訊公司在向中國客戶提供數據服務時，有沒有審查過這些公司的背景，以及他們到底會用台灣ＩＰ幹什麼事？筆者發現肯定是冰山一角，而一旦這些主機，被中國當局用作發動對台灣的網站攻擊時，後果一定十分嚴重，台灣執法部門有沒有對這些中國人租用的主機做出適當調查，筆者對此十分懷疑，如果有調查的話，那些古靈精怪主機不會存在於台灣網絡上這麼久。

雖然在全球化年代，要完全杜絕中國人租用台灣主機，做有違台灣治安和國家安全的事是有一定難度，但不代表當局以及電訊公司全無作為。筆者認為電訊公司應主動審查與中國相關客戶的背景，而執法部門，也要清查台灣的電訊網絡中，是否存在一些與中國有關的奇怪活動，會否危及台灣，以及美國、日本一類盟友的安全。

（作者是居德英籍時事評論員）