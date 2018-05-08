自由廣場》〈青年時評〉清大校方丟不丟臉？

◎ 蘇信宇

一九一九年，五月四日，第一次世界大戰後，因為代表中國的北洋政府，在巴黎和會中，無法收回在一戰期間，遭日本出兵強佔的德國租界──山東半島，中國憤怒的大學生走上街頭，呼喊「外爭主權，內除國賊」的口號，「五四運動」爆發。二零一八年，五月四日，搭上「拔管案」的時事，台灣有一群人，打著「大學自治」的大旗，繫上「黃絲帶」，自比「新五四運動」。筆者試圖討論，這群「新五四運動」響應者是否有正當性。

第一點，「新五四運動」的響應者──清大校方，遭到臉書「不禮貌鄉民團」指出，去年未經教育部同意就擅自與中國簽訂「一中承諾書」，保證授課內容「絕不涉及台獨」、「絕不涉及一中一台」與「絕不搞分裂」。清大等學校為了招收中國學生的利益，放任中國政治黑手伸進校園，甘願自我矮化，自我放棄「校園自治」，直接出賣「台灣的主權」，有何資格與訴求「外爭主權，內除國賊」的「五四運動」相提並論？

第二點，曾經擔任清大學生會會長的徐光成同學，日前在知名政論節目上現身說法指出：「二零一四年的時候，清大校方就以「校友不悅」，加上「影響景觀」的理由，拆除清大學生的黃絲帶。當時的校長就是今天的校長，出來挺管的這一群人。更妙的是，當年下令拆除的主任秘書，現在是研科院的院長，日前居然出席挺管的黃絲帶活動，自己也別上了黃絲帶。」(https://www.youtube.com/watch?v=Hc5uPXHU5XM#t=63m02s)當清大校方自己是被抗議的對象，就下令拆除學生的黃絲帶，打壓「校園自治」與言論自由。當自己為了「挺管」，就突然變成自由鬥士，帶頭響應台大的「黃絲帶活動」，如果這樣不算雙重標準，那什麼才算雙重標準？

第三點，台大法律系的榮譽教授，賀德芬賀老師，日前也在知名政論節目上現身說法指出：「380號、450號大法官解釋，都是我提出來的申請文，我們花了七到八年的時間，為了大學自治來奮鬥，當時對我制壓跟反制最深的，就是今天站出來高喊「大學自治」的這一批人！」當年最反對大學自治，如今為了「挺管」，過去所沒有的良知全部都突然喚醒了嗎(https://www.youtube.com/watch?v=RuQfzAfx8cU#t=32m40s)？

基於以上三點歷史事實，「新五四運動」的響應者，清大校方，不只沒有「外爭主權」的五四精神，甚至還簽訂「一中承諾書」出賣台灣主權；今日高舉校園自治大旗，繫上黃絲帶，昨日卻是全力打壓、拆除學生的黃絲帶！筆者認為，清大校方，就是「挺管」這一群人的縮影，當年制壓大學自治最深的，今天搖身一變，成為「校園自治」的鬥士了！試問，這樣的一群人，有什麼資格繫上黃絲帶？又有什麼往自己臉上貼金，以「新五四運動」自居的正當性可言呢？

（作者為台灣大學歷史系畢業，現任歷史補教老師）