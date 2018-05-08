鏗鏘集─民主化，反動現象

台灣民主化以後，存在著威權統治時代遺留的反動現象，是中國國民黨化的，也是中國性的─因為後者，被懷疑傾向於共產黨中國連結─因為共產黨中國已然成為中國的正統。這種傾向的台大，心在台灣，胸懷民主嗎？或仍有殖民心態？

管中閔被拒否為台大校長，出於當事人在遴選程序的瑕疵，竟被曲解成教育部打壓，而且竟然以所謂的新五四運動興風作浪。不說五四是中國的文化運動象徵，且為共產黨中國當年為推翻國民黨中國的文化象徵。與台灣是因為尚未去除的中國性而成為效應。更應指出的是：打著五四旗幟的一干人等，大多是在戒嚴體制長時期附和於黨國之徒。這其實只是台大的部份現象，卻以台大為名。

台大在戰後成為國民黨中國據台統治後最高學府的代表，傳承自被殖民時期的日本台北帝國大學，與系列日本本土帝國大學並置，並因帝國南進政策而在亞熱帶學以及東南亞學具有特色。國民黨中國以中國北大相加，將之中國化。但自傅斯年以後，幾為中國國民黨操控、宰制。在保守體制中仍有異議、進步的師生，形成改革維新力量。

一九七○年代初的台大哲學系事件，王昇之政工勢力在台大赤裸裸打壓學術自由，許多教授被迫害，學校當局是配合的。美麗島事件後，許多學生參與民主化，在台大也被打壓。相對於某些具改革意識、自由派教授的介入、支持，許多管中閔風暴出頭搖旗的是既往守舊意識、保守派之徒。正是民主化的反動現象，不盡能代表台大。

可以說是中國國民黨黨國幽靈現象，或民主化後的反動，赤裸裸地藉學術自由、大學自治，其實有意摧毀脆弱的民主體制。正因為民主化後的中華民國體制朝向台灣性，與流亡在台灣的中國性不一樣─幽靈正與已正統化的共產黨中國連結，敵視正在脫胎換骨的國家。

在黨國化、戒嚴體制下的台大，有許多附和在統治權力的職業學生，馬英九被質疑有此等身分，並以卸任總統而成為管爺的精神中心，附和威權、專制、打壓民主化不遺餘力。昔以愛國為藉口，實則是黨國化之徒。

民主化後的台灣，他們靠從前打壓、迫害的民主、自由，想構築反動陣地，並謀台大成為走資化的親共產黨中國政商灘頭堡，想站在台灣社會的身體上，扮演頭腦的角色，不成樣的新五四，不只沒有昔日中國的好樣子，在台灣也沒有會被尊敬的文化運動性，只照見某種戒嚴時期遺留的文化毒害。（作者李敏勇，詩人）