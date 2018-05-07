鏗鏘集》給王毅記個功

中國外交部長王毅，搞銀彈攻勢，買走多明尼加的外交關係，習近平龍心大悅，應該給他記個功；但痛恨被中國內戰失敗者綁在「一中」糾纏不清的台灣人，更應該給王毅按個讚。

台灣人要去「中國化」，內戰失敗者的後代就破口大罵，現在王毅代表中國替台灣搞去中國化，他們怎麼辦？王毅應繼續努力，至少把一九七一年以前與「中華民國」建交的國家，全部挖走，讓中國的歸中國，台灣的歸台灣。

用一九七一年當分界，因為內戰失敗者自認，在聯合國通過二七五八號決議案之前，「中華民國」代表的是「真正的中國」，之後便是「虛擬的中國」，也就是「騙人的中國」。

內戰失敗者為保持既得利益，用「騙人的中國」對內壓制，拒絕民主化，那是不公不義；內戰失敗者後代，有權在民主體制下公平競爭，竟不知尊重人民的選擇，不肯接受自然的台灣化，還擁抱「一個中國」，那是精神錯亂。

這種錯亂症狀，呈現在媒體報導所謂「中美斷交」，「中日斷交」，後來用「美台斷交」，「台巴（巴拿馬）斷交」，「台多斷交」等等荒唐用語。美國、巴拿馬、多明尼加共和國都沒有與「台灣」建交，何來斷交？

過去承認「虛擬中國」的友邦，如能轉而承認真實的台灣，那當然很好，否則，王毅有本事就多花點錢，把代表「虛擬中國」的「中華民國」外交關係全買過去，不要糾纏難清。

台灣外交需要從頭開始，以民主化的新現實，重建與大國的關係，如美國的「台灣」關係法，「台灣」旅行法，ＡＩＴ大廈，日本與歐洲國家與「台灣」關係的提升，這些才是真實的台灣外交。（作者王景弘，資深新聞工作者）