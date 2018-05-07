社論》中國銳實力背後的弱環節

中國對台發動軍事經濟外交總體戰之際，國際並未置身事外且密切注意中國威脅的外溢效果。即將到來的世界衛生大會，美日德歐盟也紛紛表態支持台灣實質參與世界衛生組織。據悉，今年即使我國未獲邀請與會，美台衛生部長在世衛大會外的雙邊會談仍將舉行。國際對台灣的重視程度與支持力度日增，堪稱中國悍稱「台灣不能參與ＷＨＡ，不會成全球防疫漏洞」的一大諷刺， 也是台灣與中國愈走愈遠的寫照。外交戰場的中國殺球，也足以讓國際看得更清楚，台海現狀趨向緊張化乃至衝突邊緣，誰才是麻煩製造者。

自從川普上任以來，美國優先政策不斷改寫地緣政治的風貌，也讓中國霸權崛起開始受到遏阻。這種外在大氣候的變化，自然會反映在所謂的「兩岸」關係上面。中國霸權崛起，習近平掌權長期化，首當其衝的便是台灣，不論習近平處於順境或逆境，台灣都隨時可能是中國民族主義的宣洩口。相對地，圍堵中國的態勢，自由開放印太戰略的形成，台灣又成為不可或缺的民主環節，尤其是在民主退潮的亞洲，台灣更具指標意義。川普上任後，強化美台關係的法案與行動應接不暇，絕非隨意性的「台灣牌」打法。中國霸權崛起，民主圍堵中國，台灣再一次被推向地緣政治的鋒面。

與此同時，台灣的內部小氣候轉向，也恰好與外部大氣候變化同步進行，維持獨立現狀的民意更加壯大，追求終極統一的政權被本土政權所取代。主流民意使然，本土政權使然，中國對台灣持續施壓，「兩岸」的和平表象被北京戳破。儘管有北京的促統恫嚇，加上台灣內部的傾中雜音，台灣的主流民意仍堅持維持獨立現狀不為所動，而與台灣最為密切的美國也未曾施壓台灣向北京的一中原則前提條件屈服。最近，北京以實彈演習、軍機繞台、「惠台」統戰等，針對務實台獨、各種形式的台獨進行壓力測試，而美國的政策發言明顯指向咎在中國。大國的戰略衝突，加上貿易摩擦，給台灣帶來風險也帶來機會。

中國圖謀台灣，起先是內戰之必要，避免蔣氏反攻大陸；繼而是擴張之必要，突破第一島鏈，染指西太平洋；如今，又加上一個二○二五之必要，台灣的科技產業技術為中國所覬覦，佔有台灣在經濟上更是無價之寶。但從另一個角度來看，台灣也因此成為美日與自由開放印太的必爭之地。中國今天得以大國崛起，主要因素在經濟不在軍事外交，因此圍堵中國除了軍事外交必須要有所平衡外，真正要對付中國的銳實力必須從經濟下手。美國對中國的中興、華為開刀，兵法上叫作直搗黃龍，看準了中國的銳實力與弱環節其實在同一個部位。這種戰略襲擊，對台灣極具啟發。確保台灣科技產業機密免於中國竊取，必須視同作戰，不能空言經濟的歸經濟，否則被川普視為科技產業機密外洩的破口，對台灣尤屬雙重不利。

當前台灣面對中國威脅，最為吃力的地方，其實也在經濟，包括各種「惠台」政策磁吸台灣的人才，透過挖角、併購竊取台灣的敏感專利，導致台灣的經濟優勢快速流失。以往，不論是積極開放，還是經濟連結中國，都犯了經濟政策脫離宏觀戰略的錯誤，讓今天的台灣深受其害，年輕世代備受其苦。維持現狀，務實台獨，一定要急轉彎，把做為台灣經濟命脈的技術優勢保住，避免成為幫助中國提升銳實力又淪為受害者的悲劇角色。「敏感科技保護」不是口號，更不能僅止於講政治，而要付諸民主法治，以嚴謹的立法執法來捍衛台灣。否則，繼續放任產業、大學、研究機構甚至軍事科研機構充當中國的竊密樂園，經濟的核心力量自我放棄，再多的軍事外交作為皆屬徒勞。