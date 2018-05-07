自由廣場》（澄社評論）解讀台灣旅行法

◎ 黃居正

台灣旅行法在三月十六日由美國總統川普親自簽署生效。這不但是一部允許與授權美國政府所有文武官員旅行至台灣、會見台灣統治當局的法律，也是美國國會首度對已實施卅九年的台灣關係法所採取的立法解釋。

台灣關係法雖規定美國應維持能力，抵抗任何訴諸武力或其他手段危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。但是否構成上述危機與加以干涉，取決於美國總統的裁量，台灣當局與人民無法主動求助。卅九年來，中國對台灣文攻武嚇不斷，從飛彈試射、制定反分裂法、劃設東海防空識別區、軍機戰鬥群繞島示威，到入島入戶竊密作亂，處處破壞台灣自決。但即使台灣已人心惶惶，除了在一九九六年台海危機派遣航母戰鬥群迫近台灣外，美國總統都按兵不動。此一現象，美國國會認為是美台高層欠缺直接溝通所致，因此必須立法授權閣員級國安官員、軍事將領與執行官隨時赴台討論，同時允許台灣高階官員赴美至國務院、國防部等部會陳訴。為了避免再生李登輝過境睡衣見客事件，台灣旅行法還明文要求行政部門必須適當尊重訪美台灣官員之尊嚴。

台灣旅行法在前言中表示，台灣關係法從未禁止美台高階文武官互訪，過去都是行政部門的自我設限，也再次確認美國即使承認一個中國，依台灣關係法協防台灣，並不違反主權絕對原則、聯大「不干涉宣言」與「友好關係原則宣言」等國際法，因為台灣不是中國的一部分。即使太平洋艦隊司令訪台，也不構成干涉中國內政。

不過，台灣旅行法雖以「國家（country）」稱呼台灣，並沒有因此承認台灣或「中華民國」為獨立國家。台灣關係法早已規定在美國法上應以「國家」稱呼台灣。但在國際法上，台灣仍只是一個臨時性的特殊國際權利體。想要成為獨立國家，台灣人只能自己決定。

維護及促進包括自決建國之台灣人權，是美國依台灣關係法的法律義務。台灣旅行法的拘束力更高。該法要求國務卿每一百八十天應向參眾兩院外交委員會提交美國官員訪台之報告，擴大了國會參與保衛台灣的權力。

（作者為清華大學科技法律研究所教授）