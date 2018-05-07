自由廣場》談C-130運輸機延壽、升級

◎ 單永立

日前一架美國空軍國民兵部隊C-130H力士型運輸機，準備飛往俗稱「軍機墳場」的Davis Monthan基地除役封存，卻在升空後不久失控墜毀，九名機員殉職。根據媒體報導，該機為越戰時期出廠，服役已超過半世紀。

訂單累積超過二五○○架、暱稱「萬能大力士」的美製C-130運輸機，是航空工業史上唯一生產線延續超過六十年的長壽機型，最新衍生型仍在量產，性能可靠用途廣泛，使用者含台灣在內近七十國，亦為我國空軍空運部隊台柱，服役超過卅一年。雖然我國同型機隊出廠時間遠較前述失事美軍同型機晚，飛安紀錄尚佳，僅於一九九七年發生過一樁重大事故，但機隊未因應任務需求與航空科技變遷檢整更新。且台澎金馬幅員小，該運輸機多屬航程短但起降架次頻繁，加以氣候炎熱潮濕多酸雨，四面環海大氣鹽分高，均易使機體提早出現結構疲勞或鏽蝕現象，構成飛安隱憂。

已有十多國根據自身需求對力士型機隊實施結構延壽或航電升級案，包括為引擎更換性能升級套件、將螺旋槳更換為符合流體力學、兼具減速板與煞車功能的八葉式螺旋槳，座艙航電更換為資訊化玻璃座艙，與夜視鏡、前視紅外線感測儀搭配，更新助航、通訊等次系統，加裝電戰反制設備，地貌警示與防撞機警示系統。降低飛行時的機體震動與噪音，延長機體使用壽命，縮短起降跑道長度，增加航程與滯空時間等，解決機隊後勤補保消失性商源隱憂。

鑒於另購新機預算可行性不高，實宜借鏡他國作法，及早建案尋求原廠協助，由漢翔為力士型機隊更換結構件並更新機載航電整合，不僅有助延長機隊使用壽命、改善飛安與妥善率，更為本國航太產業創造就業機會。此應為兼顧理想與現實、可行性較高的方案。

（作者為航空迷，曾任國會助理）