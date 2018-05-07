自由廣場》南海不太平，國軍如何應對？

◎ 呂禮詩

上個月中旬，解放軍以遼寧艦為主體的48艘軍艦及76架戰機在南海進行閱兵；相隔不過12日，美軍派遣了B-52戰略轟炸機穿越巴士海峽，在距離中國沿岸不到250公里的空域進行「持續轟炸機進駐存在」（continuous bomber presence, CBP）的戰略威懾。無疑的，南海已走上軍事化的不歸路；位於南海、且為主權聲索國的台灣，要如何在兩大強權碰撞下以智圖存，是當下亟需認真思考的重要課題。

日前美國財經媒體CNBC報導，解放軍在南海渚碧、美濟及永暑礁上部署射程長達546公里的「鷹擊-12B」攻船飛彈及射程近300公里的「紅旗-9B」防空飛彈；明顯的針對美海空軍的「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation, FONOP）與「持續轟炸機進駐存在」而來，也對周遭國家形成威脅。

目前由海巡署駐守的太平島，不但位於這三個島礁的中心，且距離渚碧、美濟及永暑礁分別為67、135及185公里，也就是被鷹擊-12B攻船飛彈及紅旗-9B防空飛彈層層包圍。然而從國防部的輔訪到海巡署的選擇，強化太平島戰力的決定竟然是韓戰後接受美援、射程不到15公里的M114型155mm榴砲；顯然從情報研析到想定設計，只見眼前的越南，而無視於其後虎視眈眈的中國。

巴士海峽與菲律賓重疊的經濟海域，則是南海的另一個隱憂。菲律賓自上個月起在蘭嶼南方98公里、巴丹群島最北端的雅米島（Mavulis）興建海事基地，雖然此為菲方的主權行使，但預示了菲方未來在台菲重疊海域的執法將會更為嚴密與強硬。

2013年因「廣大興28號」槍擊事件，海軍曾以「聯合護漁操演」，由基隆級馬公艦、康定級康定艦及承德艦越過「暫定執法線」，策護海巡護漁。然五年後的今天，海軍主戰兵力原地踏步，而菲律賓已於前年9月向南韓採購2艘HDF-3000型護衛艦，將於明年底前交付；且其各項偵蒐及作戰系統，亦將提升美國軍援的漢密爾頓級（Hamilton-class）巡邏艦；屆時其防空及制海能力將不遜於我國成功級、康定級與濟陽級等主戰艦。

近年來，海軍的建軍思維始終以為配備了超音速雄三攻船飛彈的輕快兵力就能所向無敵，然從其單薄的防空能力、極為有限的續航力與無法再整補的現實，陷入了「要塞艦隊」（fortress fleet）的戰略錯誤；且解放軍在南海閱兵及泉州軍演中展示直九Ｄ艦載直升機與武直十九攻擊直升機對快艇的攻擊能力，證明了錦江級、沱江艦、光華六號飛彈快艇或微型匿蹤飛彈突擊艇已無法發揮不對稱戰力，更遑論馳援太平島或進行重疊海域護漁。

唯此昧於敵情威脅的作戰構想，國軍高層卻仍執意要在「漢光34號」中驗證；此舉如同「艾森豪夾克」般，在官官相護下，不願面對憑個人好惡而凌駕於專業之上的政策錯誤，不僅虛耗民脂民膏，亦耽誤了國軍的建軍備戰！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）