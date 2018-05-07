自由廣場》但願聽說的是真的

軍隊國家化，軍人中立化的好現象

◎ 張博智

國軍組織精簡後，職缺變少，編階調降，升官難度提高，尤其是晉任將官，本來就不簡單，現在更是困難，以「摘星」喻之，堪稱傳神。

有這樣的說法：升上校前可以憑本事，摘星就得靠人事，關於這點，我並不太苟同，能夠晉任將官，即使要有人事相襯，本事總是必要的，否則怎麼服眾？任人無才無能又如何杜悠悠之口！

日前，在一個偶然的機會裡，聽聞一件將官浮沉錄，真假無從查考，但所傳述「內情」頗覺出人意表，姑且記之。

話說有一個上將懸缺，各方觀望，不知何人摘之，但大家都知道，最具資格的其實只有甲乙兩個人。從各種跡象顯示，又以甲較具優勢，因為他的政黨關係顯然比乙還要好，在這種「西瓜偎大邊」的時代，一般人都相信，唯有黨政要員大力提拔、熱心關切，才能脫穎而出捷足先登。兩方相較，高低立判，甲方隱隱然勝券在握，不少眼明的人也都手快腳快地預先祝賀，甚至靠了邊。

當人事發布，人選卻是乙，跌破一堆眼鏡，許多人紛紛揣測，乙為何會反敗為勝？他走的又是哪條黨政要員的門路？

後來傳說，升遷的關鍵的確就在黨政—但不是關係好的升官，而是不靠關係的人。聽說，主宰高階將官的層峰曾經有份批示的手諭，嚴正地指出，軍人必須專心戰訓本務，刻意在政黨關係上經營攀交的人不能用。

軍隊國家化，軍人要超乎黨派保持中立，這是早有的規範，也是我們所高度期待的目標，但到了關鍵時刻，誰不渴望黨政要員臨門一腳神來一筆？黨政方面或許還希望藉此籠絡人，為己所用呢。因此，平時總有明來暗去地攀援附會搞關係，以備必要時刻穿針引線、魚躍龍門。

誰升將官一點都不重要，重要的是，如果那份批示的手諭是真的才振奮人心！因為主政者雖然有政黨之屬卻能開誠布公，有心維護軍隊國家化，真心要讓軍人—尤其是高階將領—專心戰訓本務。如果那是真的，我要向批示手諭的人致敬，更希望軍人都能從這個案例得到啟示：憑本事不靠人事，保持中立超然，忠於國家，忠於人民，忠於自己的職分。

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長，現任步訓部體幹班終生志工暨體幹班之友社義務長工）