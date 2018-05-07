自由共和國》黃天麟／教育西進 大學排名溜滑梯

近年台灣名校在全球的排名持續滑落，二○一八年台大的排名已跌到第一六六名，輸給復旦、港大、新大之後，應與此有關。台大的教授們，如管爺勤跑中國，將時間、資源貢獻給中國大學之後，排名之滑落是很自然的結果。(資料照)

黃天麟／國策顧問

幸或不幸，「管」案帶給社會及校園莫大紛擾，但卻也暴露給國人，盤據在台灣各大學的三大問題：

一、教育資源的西進與流失。

二、新興金權的介入。

三、國民黨舊威權結構的跋扈。

教育資源西進對台教育之衝擊，本質上與產業西進對台灣經濟之衝擊並無兩樣。產業西進帶給台灣關廠、失業、22K悶經濟，衝擊了民生，十數年經驗證明了對台經濟是一大災難。但教育西進之弊害則一直躲在學術金字塔內未被發覺。此次管案之爆發，讓國人驚訝發現中共在教育界滲透之深之廣，名校教授、院士、研究員幾乎無不與中國各大學做頻繁的名曰「學術交流」實則如中共卅一項「惠」台政策一樣，是明目張膽的賄賂和統戰。試想，若學校的教授們因金錢之誘惑勤赴中國，虛擲時間於交通、講學、兼課，在台教學研究還能專心嗎？這與企業西進，企業家將資金挪用於中國，本身天天跑中國，延宕了研發、升級，殘害台灣經濟是一樣道理。近年台灣名校在全球的排名持續滑落，二○一八年台大的排名已跌到第一六六名，輸給復旦、港大、新大之後，應與此有關。台大的教授們，如管爺勤跑中國，將時間、資源貢獻給中國大學之後，排名之滑落是很自然的結果。台大是台灣的最高學府，台大「哈中」，風行草偃，台灣教育界將步產業之後塵，持續被中國所磁吸而沉淪下去。

新興金權的介入校務也是管案給台灣的一大啟示，學校為財務接受企業之捐助是可以的，但須注意金權介入校務之問題。台灣媒體界受親中財團之入侵，構成當今政治之亂象已歷歷在前，如何防範重蹈覆轍，可能是此次教育部藉管案好好思考的方向。

管案是單純的違法問題（未揭露應揭露資訊）也是單純的倫理判斷（如校長兼獨董之利益共構及勤跑中國之倫理問題），之所以會拖延四個月乃是教育部及台大本身仍盤據著深厚的舊國民黨威權結構在幕後作梗，只要看看出面聲援管爺的老校長們就可知其大概，他們那一個不是白色恐怖時代國民黨的忠誠黨工？教育界可能需要一番的轉型正義，不然如「一中承諾書」所顯示的殘害「學術自由」的中共滲透將會持續蔓延。

廿多年的兩岸學術交流告訴國人的是，它殘害台灣的學術自由，促進台灣教育資源西流，是大學世界排名年年滑落的元凶。亡羊補牢時猶未晚，「管案」對台或許是天助。