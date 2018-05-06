自由廣場》籌設警政治安與國土安全研究智庫

◎ 官政哲

財團法人國防安全研究院已於三月一日揭牌，總統蔡英文提出三個期許：協助政府掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才及成為對外交流互動及合作的平台。蔡總統表示，面對台灣外交的嚴峻挑戰，更顯得成立國防智庫的必要性。

智庫發展已成為新興的知識產業之一。更是國際公認的國家軟實力重要指標，並是推動社會進步發展的重要驅力。

政府存在的目的就是提供人民安居樂業的環境，必須安內攘外並重，如沒有穩定的治安，也將沒有國安！攘外的國防安全固然重要，安內的社會治安與國土安全更不能忽視。尤其社會治安與人民日常生活息息相關，更是社會安定進步與發展的基礎。

巴黎恐攻後，各國莫不檢討與積極精進強化反恐維安等應變制變能量，如新加坡SGS全民反恐計畫。檢視我國應對此複合式恐怖攻擊之應變能量，仍令人憂心。且近年國內安全情勢嚴峻，災難意外頻傳，犯罪治安及群眾抗爭日趨激烈，實應檢視社會治安與國土安全為核心之綜合安全能量，盡速成立綜合安全之前瞻研究機構，強化反恐維安與災難應急管理應變機制，基礎設施與數位安全及法制科技運用等前瞻研究，確保人民生活安全能免於恐懼威脅。

蔡總統承諾推動多項警務改革，如補足警力、勤業務合理化、裝備更新、管理科技化、建立安全有尊嚴的警察執法環境與教育訓練等。實務上各機關窮於應付日常繁瑣的勤業務，限於人力與資源，到底能實現多少？如無前瞻研究能量支持，實難提出具體有效與高品質的政策規劃建議。

先進國家均已成立許多警政治安與國土安全相關智庫，如國際警察首長協會（IACP）、警政研究論壇（PERF）與警察基金會（Police Fundation）等，即扮演著協助警察解決各種執法問題及研究發展警政與國土安全政策的「智庫」角色，為執法機關提供執法管理與執法科技應用及教育訓練等各策略諮詢和建議，提升執法效能。

二○一五年中共公安部成立公安發展戰略研究所與現代警務改革研究所兩個國家級公安智庫，積極提升公安執法與服務專業能量與水準，並參與國際活動，提高競爭力與能見度，不容我們忽視其未來影響與威脅。

（作者為前警政署副署長）