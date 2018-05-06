自由廣場》請特休假去做什麼 關試委啥事

◎ 蔡明翰

公務員請假「半天」計改「小時」計，在網友連署及銓敘部拍板後，原訂今年五月一日上路，卻卡在考試院的考試委員這關。網友到考試院網站查詢會議紀錄，赫然發現考試委員的意見竟然是「論述不夠周延，請從『少子化、高齡化和風險社會』這三個面向來論述」，請銓敘部拿回去修改內容。

嚇死我了！休假的時間計算單位改變，要以時計、以分計或以秒計，明明只是行政管理措施的層次，沒有什麼大是大非的問題，考試委員卻竟然要求提出在少子化、高齡化、風險社會等面向的完整論述，考試委員若沒有看到滿意的作文就不同意。這樣逼迫公務員寫出更多作文很好玩嗎？我請兩個小時或四個小時的假，可以改變高齡化的人口結構？就算終於把文章寫到考試委員滿意了，會對台灣或全球的這些現象改變有幫助嗎？

考試委員們是否知道，公務人員的休假，意義和勞工的「特休假」一樣，是員工的權利，雇主就算有排不出人手之類的問題，也只能和員工協商「改天再休」，絕對沒有權力過問員工「休假的時候去從事什麼活動」。另一方面，雇主或長官如果真的審查員工休假時去做什麼，難道他們要為員工休假時的行為負責嗎？

今年四月十九日這次的考試院院會，考試委員的意見已經把特休假目的化了。特休假就是特休假，員工請特休假去做什麼，關您啥事？我若請特休假到考試院前抗議，請問各位長官是要准假呢，還是不准假呢？

（作者為台灣公務革新力量聯盟理事長）