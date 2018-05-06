自由廣場》地景藝術？

◎ 呂清夫

近日桃園農博有個地景藝術專區，其中有七件作品，造價兩千萬元，使用的材料多為竹子、稻草之類，議員批評有如曇花一現，浪費公帑。此事頗值一談。

地景藝術（Land art），顧名思義，是一種以土地做為材料的藝術，而不是把作品擺到戶外就叫地景藝術。它又是一種永久性的藝術，那是六十年代末期，基於「我們只有一個地球」的觀念而衍生出來的，以大地的水火木金土為媒材，拒絕藝術的商業化、以及可以搬動的作品，地點常選在人跡罕至的地方。代表作可見諸史密森（R. Smithson）的螺旋形防波堤(https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty)，位於美國猶他州的大鹽湖，由泥土、鹽晶體和玄武岩所構成，逆時針方向形成螺旋狀，完全顛覆了防波堤的形式。作者為了創作常需搭直升機探勘，但也死在飛機失事之中。

還有一種地景藝術是利用天象去創作，如德馬利亞（De Maria）的「雷區」，作品面積達一．六平方公里，位於經常打雷的高原上，上面插滿四百根不鏽鋼棒，用以引來閃電產生雷擊，作品充滿電光石火，近年為了維護耗資四百萬美金，並重新開放。上兩件作品都完成於一九七○年代之初，並保留到今天。

(https://www.diaart.org/visit/visit/walter-de-maria-the-lightning-field/)桃園地景藝術節預定今秋開辦，但是目前在新屋的「夏禾風地景藝術專區」已經展出上述七件作品，包括黃色小鴨及作者霍夫曼另一件作品「月兔」的影子，比較沒有耳目一新之感。這可能因為不像地景藝術那樣因地制宜，未利用不同的地形地物去創作之故。民眾看得高興固然重要，但是既然稱為藝術，就應該有一定的高度。

台灣利用地形地物創作的臨時性作品，可以見諸二○一五年屏東舉辦的「國際彩稻藝術節」，畫面是LINE的熊大、兔兔等貼圖，可算壯觀。由於潘縣長在日本青森縣看過稻田彩繪，使用十種七個顏色的稻米，做為「顏料」去「作畫」，讓田中出現很多著名的浮世繪。日本已經辦了二十二屆，遊客動輒數十萬人，成了每年的觀光盛會。引發潘縣長辦活動的靈感。

桃園影響所及，屏東去年也辦了第一屆地景藝術節，一樣是把作品搬到戶外而已，並未將地形地物納入表現的媒材。但是桃、屏所謂地景藝術充其量只是裝置藝術而已，但裝置藝術的前提是要把當地的景觀做暫時性的全面改觀，而不是僅將作品搬到戶外。希望將來可以辦得更好，更雅俗共賞，並能曲高和眾。

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）