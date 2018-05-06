自由廣場》台獨兩大劫難

◎ 劉一德

日前台灣民意基金會民調發現，百分之七十五．二的受訪者認為自己是台灣人，可是支持台獨的民眾卻從二○一六年的百分之五十一．二，一路下滑到二○一八年三月的百分之三十八．三，約少了兩百萬人(https://www.tpof.org/精選文章/2018年3月「內閣改組、兩岸關係與總統聲望」/)。這或許與民進黨執政政績不佳有關，但如果從當前國會選制及民進黨初選制度來觀察，台獨勢力正面臨台灣民主化以來最殘酷的考驗。

當前台獨勢力有兩大劫難，第一大劫難來自二○○五年修憲，立法委員選舉在國、民兩大黨合謀下，採「單一選區兩票制」，使得小黨被封殺於國會之外。在區域立委部分，每區只選出一席的設計，形成藍綠（國民兩黨）對決，小黨自然被邊緣化；在全國不分區部分，除了存在「區域與全國不分區席次失衡」之外，進而剝奪得票數未達百分之五門檻的政黨席次，票票不等值的結果，嚴重限縮小黨進入國會之機會。

很不幸的，具台獨色彩的政黨正是「單一選區兩票制」下被封殺的小黨之一。此由台聯在二○○五年修憲前的第六屆立委選舉，區域加上全國不分區保有十二席立委；修憲後的第七屆到第九屆立委選舉，除第八屆勉強獲得全國不分區三席外，其他全軍覆沒。第九屆立委選舉，時代力量挾太陽花學運之量能，仍需民進黨禮讓與挹注，始能當選兩席區域立委，可以見得。

台獨勢力的第二大劫難是，民進黨採取的全民調初選制。過往因為民進黨黨員由既得利益的人頭大戶把持，為了勝選，民進黨遂逐漸演變成以全民調為判準的初選制度，及黨中央或黨主席徵召制度。姑且不論是否以勝選為名，行獨裁之實，為極權政黨的決策模式，具強烈台獨意識之民進黨黨員，斷不可能獲得黨中央或黨主席之青睞。且全民調初選制，基本上漠視黨員意見與意識形態，違反政黨政治的基本原理，變成只重選舉勝利與執政利益的利益團體。

全民調初選制除了公信力被質疑外，最大的問題是無法防止競爭對手政黨的支持者前來誤導，刻意讓較弱者出線，然後在正式選舉中加以痛擊；或者在自己政黨無力勝選下，讓意識形態較接近之對手政黨候選人出線。此由最近民進黨初選結果，不難看出具強烈台獨意識者不敵綠皮藍骨及全民調勝出者，相當程度透過藍色媒體增加曝光度，讓藍媒及藍色選民左右、甚至決定民進黨黨內之提名人選，堪稱坑殺民進黨內台獨勢力的利刃。

說來諷刺，要不是有中國不斷賣力的打壓，讓台獨勢力得以繼續凝聚，台獨民眾的流失恐怕更加嚴重。

（作者現任台聯黨主席）