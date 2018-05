自由廣場》是美國說清楚「一中政策」的時候

◎ 孫國祥

臺灣的自由民主制度是中共專制政權合法統治中國最大的障礙。不管臺灣由那個政黨執政,都無法改變中共以「一中原則」打壓臺灣國際參與,及以「金錢外交」終止臺灣與馬英九時期的甘比亞、小英政府的聖多美普林西比、巴拿馬和多明尼加的外交關係。

中共經由「物質誘因」(Material Incentives)及「權力資源」(Power Resources)改變臺灣邦交國偏好、態度與立場,進而承認「一中原則」作為建交基本前提,已成為中共「法理」併吞臺灣的主要策略。小英政府強烈的譴責或憤怒,都無法終止中共對臺灣國際空間持續的圍堵封殺;即便部分國人主張「兩岸關係高於外交關係」或要求遵循馬英九時代的「九二共識」,也無法回避中共在國際社會上主張「世界上只有一個中國,中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府,台灣是中國領土不可分割的一部分」的政治論述及外交政策。

對國人或藍綠政黨而言,台灣國家主權地位毫無疑義;對國際社會,「一中原則」並未受到以美國為首的西方國家所承認。從中美三個聯合公報,美國政府只認知(acknowledge)中共對「一個中國」的立場,沒有承認(recognize)臺灣是中國的一部分;甚至聯合國、歐盟、加拿大、日本、韓國及澳大利亞等國際組織或主要國家,都僅表示認知、理解或尊重。因此,美國持續依據「臺灣關係法」及「六項保証」,承諾對臺提供軍售及安全保障。

中國表面「明修棧道」挖走我中美洲友邦,實際卻是「暗渡陳倉」插旗美國「後院」向美國示威。未來中共對美戰略目標就是效仿美國1823年「門羅主義」(The Monroe Doctrine),主張亞洲事情、問題及安全由亞洲人來處理與維護,將美國勢力逐出亞洲地區;現階段策略是以「一中原則」作為規範國際新秩序的試金石,透過經濟利誘及權力脅迫,讓國際社會就中國對臺灣「不符事實」的宣示保持緘默(acquiescence)。

美國身為全球民主陣營的領導國家,有義務防堵專制政權透過軍事力量的強制行為(coercive actions),及以經濟利誘或制裁手段操控特定國家;更有責任落實國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚日前訪台所強調「不能再讓臺灣不公平地被排除在國際社會之外」的承諾。當中共肆無忌憚逐步「侵門踏戶」染指美國後院時,就是美國該就「一中政策」(One China Policy)說清楚講明白的時候!它不僅有助於防止集權中共法理上併吞民主臺灣,事實上更能教育美國民眾、新聞媒體及國際社會,美國與其民主陣營為何要支持一個同享自由民主及人權法治的臺灣,而不是保護「中國叛離的一省」。

目前臺灣主流民意並不接受前總統馬英九所搭建一邊倒的「九二共識之和平之橋」;同樣的,國際主流社會也不承認中共對外所宣示的「一中原則」架構。全球民主陣營不能坐視中共「行其所能為」(do what they will),美國必須就威權體制的擴張防微杜漸,對於侵蝕民主價值防患於未然,不能再對不符事實的「一中原則」保持「戰略容忍」(Strategic Patience),更不能讓白宮前幕僚長Reince Priebus所稱「捍衛自由的鬥士」及「印太地區自由與民主典範」的臺灣,再「忍其所必受」(suffer what they must)。

(作者曾任政府駐外人員)