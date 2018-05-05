自由廣場》一條河川兩種流法

◎ 張炎銘

行政院已通過政府組織改造案，其中環保署升格為環境資源部，該部下轄七個次級機關，吸納許多其他部會業務，被戲稱為「天下第一部」。機關業務龐雜，機關數量與人員因需要而擴增並不要緊，倒是依媒體上水利署業務被一分為二的方式，才讓我大吃一驚。

精省前，省政府水利處合併建設廳六科、三個水庫管理局，業務是朝整併方向發展；精省後，經濟部水利處也是合併水資源局、台北水源特定區管理委員會，成立水利署，辦公地點雖然分散、業務範圍擴增，但機關還是只有一個。考慮水的重要與整體性，行政院組織內最好能有獨立的水資源部或水資源委員會；雖然水的重要與價值，仍無法有獨立的部會來彰顯，但政府組織改造初期還是規劃水利署整個到環資部，因水利專家、學者多詬病一條河川由許多單位整治、管理，未能有整體治理之功，當時將林務局、水保局同步納入，水系上、中、下游一條鞭同屬一部，以收整體整治之效，但才沒幾年時間，似乎被翻盤了。

機關整併或分割並非得一成不變，也並非水利署所有組室一定得在一起長長久久，但現在把開發與整治續留經濟部，保育歸環資部，則一條河川還是二部會共管，喪失原來歸於一部的目的，而地下水劃入環資部更是奇怪。地下水如同地面水，也是水資源的一種，南部地區建設水庫困難，現在多以開發伏流水、地下水解燃眉之急，地下水的角色與溫泉水完全不同，卻同樣都移入環資部並不妥適。

溫泉的功用侷限在休閒、旅遊與養生，溫泉取用費每立方公尺高達九元，沒有人會拿溫泉來灌溉或家用、工業用，移入環資部水資源保育署還算合理，但地下水每年提供約五十五億立方公尺各種用水，把它抽離水利署，會是更好的選擇？地面水與地下水本都是水循環的一部分，由於超抽地下水引發地層下陷，最好能有地面水來替代，水利先進多有「地面水地下水聯合運用」的構想與做法，若要將地面水、地下水硬拆分屬二個部會，未來可能協調上將更無效率，地下水若只偏重在保育，則地面水開發的壓力將愈發沉重，面對未來劇烈氣候變遷，水資源管理將喪失另一個有力武器。

組改案還會在立法院討論，希望立委們能多聽水利主管及專家的意見，將水利業務做更好的統整與分配。

（作者為退休人員）