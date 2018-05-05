自由廣場》五四：政客佔領台大校園

◎ 林子堯

名為守護大學自治的活動，這幾天不斷在台大餘波盪漾。挺管人士在校園內長期集會，在五月四日這天，馬英九、洪秀柱等國民黨大老們，齊聚一堂。這些政治人士，手持大學自主標語，底下喊的卻是「國民黨加油」、「馬英九加油」等口號。甚至連「反台獨」等口號都進到校園，有些長期反年改的團體，也一併進入台大。我們不禁想問，這場活動到底是支持大學自治，還是國民黨的練兵場？

其實，這幾天走在校園裡，台大的環境如常，除了傅鐘聚集了幾位年紀較長，以「台大家長或校友」身分自居的人士之外，並無太多學生關心此事。我們不是說，大學自治不重要，也不是說台大校長不重要，但是要認清的一件事情是，台大現在的校園主體是誰？是校友、家長？還是老師跟學生？如果連尊重校園最大主體的學生都做不到，何談大學自主。

尤其是最讓人難以忍受的，在於馬英九先生，明明身為國民黨籍的前總統，卻進入台大「禁止政治介入」的場子，疾呼要蔡英文總統別干涉大學自主。洪秀柱前國民黨主席進入現場更是一絕，台大校內到現在還有「孫文學校」，怎麼不曾聽過，黨主席任內成立孫文學校的洪主席發表過談話？請問孫文學校設在台大校內，有沒有尊重台大，不讓政治介入校園？

這場活動當中，我們只見國民黨時期的退役政務官排排站，大言不慚地喊出政治退出校園。「只有自己是乾淨的，所有質疑我的都是政治力」，這似乎就是國民黨的邏輯。國民黨現任主席吳敦義更多次呼籲要知青黨部重返校園，現在國民黨怎麼好意思要政治退出校園呢？當年的台大校園黨部逸仙學會，至今都還有在校內運作跟舉辦讀書會，我們卻不曾見過國民黨呼籲相關組織應退出校園。

國民黨失去政權已近二年了，想必相當痛苦。尤其是長期在歷史潮流當中，站在人民對立的一方，在校園內站在壓制學生的一方，需要找到存在感，需要在歷史舞台中找到一個存在位置，這急迫心情我們可以想像。但是若要練兵，請找對議題。若要真的關心大學自主，請先從關心學生需求開始。若只有爭權奪位的時候看到國民黨，那根本不是在守護大學自主，而是在捍衛舊時代的黨國利益！

（作者為台大研究生協會代表、台大國發所兩岸組碩士生）

◎ 傅硯翔

挺管人士在台大發起「新五四運動」，現場出現「政治學生退出校園」的口號，但後來竟出現馬英九、洪秀柱、李鴻源以及丁守中等國民黨籍人士，讓人不禁莞爾，原來要「政治學生退出校園」的理由，竟然是要讓「政治人物進入校園」。原來平平談政治，竟只有國民黨的層峰人士甚至是市長參選人才能參與，台大校園在一夕間，儼然成為國民黨的造勢選舉場合。但是，按照法律規定，這些政治人物可以這樣大剌剌的在校園中從事政治活動嗎？

政治的內容當然能在學校中討論，學生在學校中當然能夠發表任何政治理念，實際上，這也是學生在學校中養成思辨能力的重要過程。但問題在於，依據教育基本法第六條第二項規定，「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，作為教育方的台灣大學，依照法律規定，並不能夠動用行政資源來鼓吹特定立場、替特定意識形態政黨服務或宣傳。

然而，觀察這些來到「新五四運動」的國民黨政治人物，在活動場合中不提大學自治的實質內容與管中閔案的關聯性，也不針對管中閔違法兼職以及台大未揭露管中閔與蔡明興間利益關聯的爭議進行討論，只是一味的在台大校園中高喊政治口號，作足政治表演。與其說在反對教育部不聘任管中閔當校長，不如說國民黨在假借「爭取大學自治」的理由為年底地方選舉爭取曝光率。

這樣的動作令人不禁質疑，國民黨是否因為黨產被凍結，只能利用這樣的活動場地作免費的政黨宣傳？假設此例一開，台大校地未來是否成為國民黨的宣傳場域？未來其他政黨是否可以比照辦理，先用看似中立的理由借用場地再來進行政黨宣傳？台大真的可以對此睜一隻眼、閉一隻眼，甚至推給主辦方表示一概不知情嗎？台大是否應該給個交代？監察院是否也該介入調查？

（作者為法律工作者）